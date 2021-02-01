نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب وتحذير شديد بحذف حسابات بعض مستخدميه في المقال التالي

عمر شويل - جدة في هذا الوقت الحالي من هذه الفترة شهد تطبيق الواتساب نوع من الجدال منذ لحظة الإعلان عن السياسة الجديدة، حيث تشمل هذه السياسة فرض شرط الموافقة على مشاركة بيانات الأشخاص المستفيدين من التطبيق مع الفيس بوك، فقد أدى هذا الجدال إلى تراجع التطبيق عن سياسته وتأجيل هذا الشرط إلى شهر مايو القادم، ونتج عن هذا التحديث هجر بعض مستخدميه للواتساب واستبدال الواتساب ببدائل مثل تلجرام وسيجنال وغيرها من تطبيقات المراسلة الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أن التطبيق أعلن أخيراً تطبيق المراسلة الفورية “واتساب” من خلال المتحدث الرسمي باسم الواتساب، فقد انتشرت شائعات على أنه سيتم حذف حسابات المستخدمين الذين قاموا باستخدام التطبيقات غير المصرح، على أن هذه التطبيقات هي التي تكون بديلاً للتطبيق الرسمي وتقدمه جهات خارجية، وأخطرت الشركة المستخدمين بتحذيرات من استخدام تطبيقات غير مدعومة مثل واتساب، و GBWHATSAPP وأولئك الذين يدعون أنهم قادرون على نقل محادثات واتساب من هاتف إلى آخر، وتم تطوير هذه التطبيقات غير الرسمية من قبل أطراف ثالثة و تنتهك شروط الاستخدام الخاصة بالواتساب لأن ممارستهم الأمنية لا يمكن التحقق من صحتها، لذلك أعلنوا أنهم سيعلقون هذه الحسابات مؤقتاً حتى يتم استخدام التطبيق الرسمي، وإلا فسيتم إنهاء الحسابات نهائياً.

استخدام الإصدار الرسمي من واتساب :

ليتمكن الشخص المستخدم لتطبيق الواتساب من الاستمرارية عليه استخدام الإصدار الأخير، حيث يشترط على المستخدم التأكد من حفظ نسخة احتياطية من محفوظات الدردشة، ثم قم بتحديد التطبيق الذي ترغب في نقل المحادثات إليه وفي هذه الحالة فسيكون الإصدار الرسمي لواتساب.

نقل محادثات WhaTSAPP PLUS :

لاستعادة محادثاتك من واتساب بلس يمكنك القيام بما يلي:

إذا قمت بحفظ محفوظات الدردشات مسبقاً، فيجب نقلها تلقائياً إلى الإصدار الرسمي من واتساب، وذلك عن طريق فتح متجر جوجل وتنزيل التطبيق

تحقق من رقم هاتفك حتى يمكن إجراء الاستعادة، لكن لا شىء يضمن نجاح هذه الخطوات حيث أنه ليس تطبيقاً رسمياً.

نقل محادثات GBWhatsAPP :