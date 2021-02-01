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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب وتحذير شديد بحذف حسابات بعض مستخدميه في المقال التالي
عمر شويل - جدة في هذا الوقت الحالي من هذه الفترة شهد تطبيق الواتساب نوع من الجدال منذ لحظة الإعلان عن السياسة الجديدة، حيث تشمل هذه السياسة فرض شرط الموافقة على مشاركة بيانات الأشخاص المستفيدين من التطبيق مع الفيس بوك، فقد أدى هذا الجدال إلى تراجع التطبيق عن سياسته وتأجيل هذا الشرط إلى شهر مايو القادم، ونتج عن هذا التحديث هجر بعض مستخدميه للواتساب واستبدال الواتساب ببدائل مثل تلجرام وسيجنال وغيرها من تطبيقات المراسلة الأخرى.
ومن الجدير بالذكر أن التطبيق أعلن أخيراً تطبيق المراسلة الفورية “واتساب” من خلال المتحدث الرسمي باسم الواتساب، فقد انتشرت شائعات على أنه سيتم حذف حسابات المستخدمين الذين قاموا باستخدام التطبيقات غير المصرح، على أن هذه التطبيقات هي التي تكون بديلاً للتطبيق الرسمي وتقدمه جهات خارجية، وأخطرت الشركة المستخدمين بتحذيرات من استخدام تطبيقات غير مدعومة مثل واتساب، و GBWHATSAPP وأولئك الذين يدعون أنهم قادرون على نقل محادثات واتساب من هاتف إلى آخر، وتم تطوير هذه التطبيقات غير الرسمية من قبل أطراف ثالثة و تنتهك شروط الاستخدام الخاصة بالواتساب لأن ممارستهم الأمنية لا يمكن التحقق من صحتها، لذلك أعلنوا أنهم سيعلقون هذه الحسابات مؤقتاً حتى يتم استخدام التطبيق الرسمي، وإلا فسيتم إنهاء الحسابات نهائياً.
استخدام الإصدار الرسمي من واتساب :
ليتمكن الشخص المستخدم لتطبيق الواتساب من الاستمرارية عليه استخدام الإصدار الأخير، حيث يشترط على المستخدم التأكد من حفظ نسخة احتياطية من محفوظات الدردشة، ثم قم بتحديد التطبيق الذي ترغب في نقل المحادثات إليه وفي هذه الحالة فسيكون الإصدار الرسمي لواتساب.
نقل محادثات WhaTSAPP PLUS :
لاستعادة محادثاتك من واتساب بلس يمكنك القيام بما يلي:
- إذا قمت بحفظ محفوظات الدردشات مسبقاً، فيجب نقلها تلقائياً إلى الإصدار الرسمي من واتساب، وذلك عن طريق فتح متجر جوجل وتنزيل التطبيق
- تحقق من رقم هاتفك حتى يمكن إجراء الاستعادة، لكن لا شىء يضمن نجاح هذه الخطوات حيث أنه ليس تطبيقاً رسمياً.
نقل محادثات GBWhatsAPP :
- ادخل إلى القائمة الرئيسية على التطبيق وانقر فوق المزيد من الخيارات MORE OPTIONS – الدردشات CHATS – النسخ الاحتياطية BACKUP
- انتقل إلى الإعدادات SETTINGS من الهاتف – التخزين STORAGE – السجلات RECORDS
- ابحث عن المجلد GBWHATSAPP وفي الزاوية العلوية اليمنى، انقر فوق المزيد PLUS – إعادة تسمية rename ثم أعد تسمية المجلد إلى واتساب
- افتح متجر جوجل وقم بتنزيل النسخة الرسمية من واتساب
- قم بتأكيد رقم هاتفك
- وسترى على الشاشة تم العثور على نسخة احتياطية A backup was found ، فانقر فوق خيار الاسترداد Recovery
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واتساب وتحذير شديد بحذف حسابات بعض مستخدميه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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