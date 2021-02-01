نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر إصدار خطوات تحميل لعبة ببجي موبايل لايت 2021 PUBG MOBILE LITE‏ في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الألعاب التي حازت على ملايين المنافسين بها تأتي لعبة ببجي موبايل تلك اللعبة التي لها أكثر من إصدار منها المجاني، ومنها المدفوع، فمن الألعاب المجانية البحث عن تحميل لعبة ببجي موبايل لايت 1442 آخر إصدار بها، أما لعبة ببجي الأصلية فقد وصلت للموسم 17، والتي تتضمن سكنات وتغييرات بسيطة في القوائم والعناصر القابلة للشراء، وذلك لسهولة استمرار اللاعب في لعبة PUBG MOBILE LITE، وآخر تحديث بها في شهر نوفمبر 2020، ويطالب لاعبيها القائمين عليها بتحديثها لتوفير إمكانيتها أكثر وأسهل، لأنها تعتمد أسلوب ببجي الأصلية من الإثارة التي تدوم نحو 10 دقائق، ونق\م لكم كافة تفاصيل لعبة ببجي لايت للموبايل والكمبيوتر.

آخر إصدار تحميل لعبة ببجي موبايل لايت 2021

كما تم تحديث ببجي لايت للكمبيور 2021 آخر إصدار في شهر يناير العام الجاري، وتم وضع تحديث ببجي موبايل الأصلية، والتي يهتم لاعبيها من البحث عن كيفية الحصول على شدات ببجي المجانية، بينما تحديث ببجي موبايل لايت الأخير بزيادة مستوى الناجي إلى عدد (100)، وتفاصيل التحديث في الآتي:

تم إضافة مكافآت عند الوصول للمستوى 51 وحتى 100

وتم تغيير الباس رويال باللعبة ليتحول إلى مهمات، ولن يكون الباس مدفوع بل مجاني.

تم وقف LEVEL UP من المتجر ومن لديه عن المواسم الماضية فسيتم تحويله إلى Coin يتم استخدامه في الشراء.

بالنسبة للمهام اليومية عددها (5) والإعادة (1)، بينما المهام الأسبوعية (8) وعدد (5) إعادة يوم الخميس، ومهام التحدي (2) مجموعة في عدد (7) مهام لمرة واحدة، ولا توجد مهام للمبتدئين، والمكافآت تم تغييرها من EXP إلى BP.

النظرة العامة تم أزالتها، بينما السيرة مستمرة، ولقب التصنيف لا يمنح نقاط نجاة كما سبق، وتم إزالة قائمة المتصدرين.

وتم تحديث متجر Silver Bullet بحركات وأسلحة جديدة

تحديثات لعبة ببجي لايت للموبايل

من آخر إصدار عن لعبة 2021 PUBG MOBILE LITE‏،فقد تم إضافة 4 صناديق يمكنك شراؤها، وهذا المطور لشهر أبريل عام 2020 الماضي من أجل إصلاح الأخطاء التي تواكب التحديثات.

بابجي موبايل لايت متجر بلاي

ومن خلال متجر جوجل بلاي لهواتف الأندرويد فقد تم تحديث لعبة بابجي لايت موبايل في شهر نوفمبر الماضي وبلغ عدد مرات التثبيت إلى 100 مليون، تحتاج لاصدار أندرويد 0.20.0،من مميزاتها انه تحديث مهرجان الشتاء (معركة ثلج فارينغا) من الالعاب الثلجية وتسلق الجبال الثلجية لتسريع المنحدر.