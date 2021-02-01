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عمر شويل - جدة افضل تطبيق شحن جواهر فري فاير مجانا FRRE FIRE 2021، يمكنك من الاستعداد للقتال في افضل لعبة ظهرت في عصرنا الحديث يلعبها الصغير والكبير في معظم الأوطان العربية، تتمتع اللعبة في إصدارها الجديد بإضافة العديد من الخصائص التي تجذب الشباب إليها وتجعلهم لا تركونها لساعات طويلة، ربما تكون المنافسة بين لعبة غرينا فري فاير (Garena free FIRE) ولعبة pubg mobile هي المنافسة الحقيقية في عام 2021، كلا اللعبتين لعبات قتال وأكشن والتشابه بينهم كبير في عمليات الشحن المدفوعة والمجانية، لذا نقدم لكم عبر موقعكم ثقفني طرق شحن جواهر فري فاير في فقرات مبسطة.

يجب عليك في البداية قبل البدء في شحن جواهر فري فاير أو تحميل لعبة FREE FIRE أن تتأكد جيدة من أن حجم الذاكرة العشوائية في جهازك الكمبيوتر لا تقل عن 4 جيجا بايت كحد ادني، وللجوال لا تقل عن 2 جيجا بايت، كما يجب أن يكون بالجهاز مساحة كافية لا تقل عن 3 جيجا بايت، واستخدام معالج CPU قوي ونظام تشغيل حديث يفضل ما بعد ويندوز 7 للكمبيوتر، أما عن الجوال فيستحب أن يكون أصدار الاندرويد ما بعد 4.0.1.

تطبيق شحن جواهر فري فاير مجانا

انتشرت مع بداية عام 2021 الكثير من التطبيقات الممتازة التي توفر إليك شحن فري فاير بدون رسوم مالية، ويأتي هدف هذه التطبيقات هي التسويق الجيد من اللعبة، تتم هذه العملية من خلال أليات بسيطة، وللتوضيح اكثر يقدم أصحاب التطبيقات جوائز كبيرة للغاية للشباب أو الكبار الذين يقوموا باستخدام هذا التطبيق، ولعلم أصحاب التطبيقات أن اكثر ما يبحث عنه معظم الشباب هو شحن الألعاب الإلكترونية مثل free fire وشحن شدات pubg، فيقدم أصحاب التطبيقات هذه الجوائز علي هيئة شحنات، ربما تكون المعادلة بين الطرفين متساوية وليس شي بالدنيا مجاني، حيث يتم استفادة صاحب التطبيق من الأمور التي تقوم بعملها وانت مستفاد من حصولك علي الجواهر دون دفع أموال، كما يمكنك أيضا الشحن من خلال موقع فري فاير مجانا.



افضل تطبيق شحن free fire مجاني

هناك تطبيقات كثيرة ولكن اكثرهم شيوعا هو تطبيق Google Opinion Rewards وهو من اهم التطبيقات التي تتبع شركة جوجل وتعتمد فيه طريق الشحن من خلال الاستبيانات علي جوجل بلاي، ولكي يتضح الأمر اكثر قم الآن بالذهاب إلى Google play ثم تثبيت التطبيق واتباع متطلبات التطبيق، حيث لا تتجاوز حدود خدمات التطبيق التي تقوم بتنفيذها سوي مشاهدة مدة زمنية قليلة من الإعلانات أو تحميل التطبيق أو المشاركة في الاستبيانات التي يعرضها التطبيق علي الزوار.

3 تطبيقات جديدة شحن جواهر FREE FIRE

لهنا قد اقتربنا من النهاية ولكن حرصنا من علي زيادة الفائدة لكافة القراء الكرام فننوه إليكم علي بعض التطبيقات الأخري التي من خلالها تتمكن من الحصول علي الماس في لعبة فري فاير والتي جاءت كالتالي:



تطبيق GPT: يتيح هذا التطبيق بطاقات جوجل بصورة مجانية بالإضافة إلي الكثير من النقاط التي تحتجاها في الجواهر.

تطبيق EASY REWARDS: لا يحتاج منك هذا التطبيق سوي خطوات تكاد تكون بسيطة للغاية.

وصلنا معكم إلي النهاية ونرجو من الله أن نكون قد وفقنا في ما كنت ترغبون فيه فلهذا نستعد علي مدار الساعة في الرد علي كافة استفساراكم في صندوق التعليقات اسفل مقالنا افضل تطبيق شحن جواهر فري فاير مجانا FRRE FIRE 2021.