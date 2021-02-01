سوزوكي تستعد لطرح سياز 2021 في السوق

اعلنت شركة مودرن موتورز، الوكيل الحصري للعلامة التجارية سوزوكي في مصر، عن طرح أيقونتها السيدان سياز 2021 الجديدة في السوق المحلي.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن طرح النسخة الجديدة من سياز 2021 في معارضها قريباً.

وتعتمد سوزوكي سياز 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1.4 لتر يولد قوة 92 حصان وأقصى عزم دوران 130 نيوتن.متر، ينقل القوة إلى العجلات صندوق تروس أوتوماتيكي من 4 سرعات.

تنتمي سوزوكي سياز إلى فئة السيارات السيدان المدمجة وتشكل أبعاد السيارة المساحة المتاحة للركاب داخل مقصورة القيادة ويبلغ طول السيارة 4,490 مم وعرض 1,730 مم وارتفاع السيارة 1,475 مم وطول قاعدة العجلات 2,650 مم ومساحة صندوق الأمتعة تصل إلى 510 لتر.

ولم تكشف الشركة عن الأسعار أو الفئات المنتظر طرحها في السوق المحلي.