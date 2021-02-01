نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي بسهولة وطريقة مضمونة 100% مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي بسهولة ، تعتبر شدات ببجي من العملات التي تستخدم بشكل أفتراضي في لعبة ببجي الشهيرة، تعتبر لعبة ببجي من الألعاب التي تقوم علي التنافس بين اللاعبين حتى فوز فرد أو مجموعة بالنهائي في اللعبة وذلك بسبب حصولهم علي أقوى الأسلحة التي تمكنهم من الفوز علي منافسيهم وحوزتهم للأزياء والملابس التي تجعلهم مميزين في اللعبة عن غيرهم وتمكنك من الحصول علي التذكرة الموسمية أو ما تسمي بالجولدن رويال باس الذي تطلقه الشركة كل موسم من جوائز ومهمات عند اجتيازها، تحصل علي جوائز أكثر ومميزات عديدة، ويمكنك الحصول علي تلك المميزات وتفعيل التذكرة الموسمية باستخدام UC شدات لعبة ببجي التي يتم شحنها من خلال اللعبة بأكثر من طريقة سهلة وبسيطة سنتعرف عليهم من خلال هذه المقالة ، تتميز لعبة ببجي بقدرتها علي تسلية متابعيها ومحبيها بشتي الطرق ويمكنك من خلالها التحدث إلي أصدقائك والمجموعة التي تقوم باللعب معها من خلال الصوت، ذلك أكسب اللعبة شهرة والعديد من المتابعين نتج عنه وصول عدد لاعبين ببجي حول دول العالم نحو 400 مليون لاعب وبمساعدة تلك الشدات زاد من أهمية اللعب بها والحصول عليها وإليك طريقة شحن شدات ببجي بسهولة وبطريقة مضمونة 100% مجانا.

طريقة شحن شدات عن طريق بطاقات iTunes

يتم الشحن باستخدام هذه الطريقة لمستخدمين أجهزة Apple.

اشحن رصيدك الخاص أبل ID بعن طريق تلك البطاقات.

قوم بالدخول إلي لعبة ببجي ببريدك الإلكتروني .

اختار عدد الشدات التي تريد شحنها.

قوم بشرائها باستخدام رصيدك الخاص في آيتونز.

طريقة شحن عن طريق جوجل بلاي ابليكيشن

يتم استخدام هذه الطريق لكل مستخدمين الأندرويد

قوم بشحن رصيدك علي جوجل بلاي .

فم بالدخول إلي لعبة Pubg بحسابك الخاص .

اختار الشدات ثم اشتري مقابل رصيدك المشحون في حساب جوجل بلاي.

الشحن عند مشاهدة الإعلانات بسهولة

مشاهدة الإعلانات الذي يوفرها مطوري اللعبة والشركة تكسبك نقاط و UC، بدون الحاجة إلي شحن أو وجود رصيد في حسابك وبدون استخدام بطاقات دفع وهي فيديوهات مدتها تقريبا من 30 ثانية إلي 60 ثانية وبعدها تصلك الشدات علي بريدك في اللعبة وبذلك يكون تم شحن ال UC بطريقة سهلة وسريعة.