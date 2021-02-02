نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات اوبو رينو 4 برو الجيل الخامس في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوبو رينو 4 برو حيث يهتم جميع مُحبي سلسلة هواتف رينو بالحصول على الأفضل دائمًا؛ لذلك مع إطلاق الهاتف بعدة مزايا لم توفرها أي شركة هواتف من قبل خاصةً المنافسين بات الحصول على الهاتف أمرًا محتومًا، وفيما يلي سنتعرف على تفاصيل الهاتف الذي تم إطلاقة في سبتمبر 2020 بمواصفات خيالية وسعر مناسب جدًا، للتفاصيل تابع معنا. مواصفات اوبو رينو 4 برو في السعودية قبل شراء الهاتف لابد من معرفة التفاصيل الآتي ذكرها: هاتف اوبو رينو 4 برو به نسختان الأول للجيل الرابع والثاني للجيل الخامس، حيث أن الأختلافات بينهما صغيرة جدًا.

الهاتف مصنوع من الزجاج، والظهر كله محمي بطبقات بلاستيكية ومتوفر في مكتبة جرير.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم بتدعيم بطاقات الذاكرة الخارجية فهو يدعم أيضًا التثبيت المتزامن لبطاقتين متصلتين، ويأتي بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت أو ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

هذا الهاتف مزود بشاشة Super AMOLED فريدة من نوعها مع سرعة استجابة 90 هرتز، ومعدل اكتساب 6.5 بوصة بنسبة 88.3٪ يتم الحصول عليه من الجهة الأمامية للهاتف.

معالج سوبر اموليد 720G ثماني النواة بتقنية تصنيع بدقة 8 نانومتر، ونظام تشغيل Android 10 بواجهة رسومية ColorOS2، ومعالج رسوميات فريد من نوعه Adreno 618 مُناسب لمُحبي أجهزة ايفون.

مزود بكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 + 8 + 2 + 2 ميجابكسل، والتي تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60/120 إطار/ ثانية بدقة 30 أو 1080.

الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل، ويتم تصوير الفيديو بدقة 1080 بمعدل 30/120 إطار في الثانية.

سعة البطارية 4000 مللي أمبير وسرعة الشحن 65 واط ويمكن شحن الموبايل 60٪ في 15 دقيقة و 100٪ في 36 دقيقة فقط. مميزات هاتف اوبو رينو الجيل الخامس الهاتف خفيف ورفيع بعض الشيء.

يحتوي على فتحة ذاكرة خارجية مخصصة وغير مشتركة والتي لها نفس مدخل شرائح SIM.

مدخل الصوت 3.5 ملم.

راديو FM.

بطارية طويلة الأمد قابلة لإعادة الشحن 30 واط.

الصور ومقاطع الفيديو ذات جودة جيدة. عيوب هاتف اوبو رينو 4 برو حقيقة أن الهاتف مصنوع من البلاستيك يجعله خفيف الوزن حيث أنه يكون منخفضة الجودة.

هذا المعالج ليس الأفضل في فئته.

لا توجد كاميرا تيلفوتو أو ماكرو. ملحقات هاتف اوبو رينو الجيل الخامس شاشة واقية مثبتة.

شاحن قوي بقدرة 65 وات، كما أن يمكنه تحقيق شحن فائق السرعة في وقتاً قليلاً جداً.

يحتوي على كابل توصيل USB-C.

كما أنه ثابت لفتح المنفذ المنزلق.

يمتلك سماعات عالية الجودة.

لديه ضمان، كما أن لديه دليل التعليمات الذي يمكن من خلال التمكن من إستخدام الهاتف.

يحتوي على غطاء خلفي سيلكوني. سعر اوبو رينو 4 برو في السعودية يأتينا الهاتف السعودية بسعر 2599 ريال سعودي للنسخة 256/8، وتتوفر الوان موبايل اوبو رينو 4 الازرق والأسود.

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