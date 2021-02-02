نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل علي جواهر فري فاير مجاناً وبأسرع طريقة مضمونة ومجربة في المقال التالي

عمر شويل - جدة احصل علي جواهر فري فاير مجاناً ، لعبة فري فاير freefire أصبحت من أشهر الألعاب لعام 2019 وخصوصاً في الوطن العربي، وهي عبارة عن لعبة قتالية، تتكون من خمسين لاعب، يتم وضعهم في جزيرة، وكل مجموعة يكونون فريق سوياً، ويحاولوا إيجاد أسلحة وذخائر ومحاربة المجموعات الأخري ومحاولة البقاء علي قيد الحياة، ومن ينجو يكون قد كسب اللعبة، وفيها يتنافس اللاعبين لشراء الجواهر التي يتم شرائها بالمال، لكي يحصلوا علي أسلحة أو أي شئ يريدونه في اللعبة، وهنا سوف نعرض لكم كيفية الحصول علي جواهر فري فاير مجاناً.

احصل علي جواهر فري فاير مجاناً

يسعى معظم لاعبي فري فاير freefire لشراء الجواهر، ويلجأ البعض دائماً لطرق مكلفة، وأحياناً أخري طرق غير فعالة، لذلك سوف نعرفك علي طريقة مجربة و ناجحة.

الشحن عن طريق صديقك:

يمكن أن نطلب من أصدقاءنا الذين لديهم شحن أو جواهر، بأن يرسلوا لنا جواهر أو أسلحة أو صناديق، لأن الأصدقاء يساعدون بعضهم للقضاء علي الأعداء، و يمكن أن يرسل هذه الجواهر كنوع من أنواع الهدايا.

طريقة استرداد كود فري فاير للحصول علي الجواهر مجاناً:

لقد خصصت Garena طريقة للحصول علي مكافئات مجاناً، وهي عن طريقة أكواد الاسترداد التي تتيح للأشخاص الحصول علي الجواهر مجاناً كل شهر، ولأن معظم لاعبي فري فاير ليس لديهم حساب لشراء رموز الاسترداد، فإن رموز الاسترداد المجانية تتيح لهم الحصول علي الماس المجاني أو الهدايا، ولكن معظم الناس لا يعرفون الطريقة.

أشترك في مسابقة هدية مجانية لدي مستخدمي اليوتيوب؛ لأن Garena تمنح أكواد الاسترداد لمستخدمي اليوتيوب، وهم يقوموا بإعطائها كهدية لمتابعيهم، و يمكنك أيضاً الاشتراك في دورات فري فاير للفوز بأكواد الاسترداد المجانية.

قم باستخدام برامج خاصة باسترداد الرموز بالهدايا، و إليك طريقة لاسترداد الرموز: