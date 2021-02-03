يوتيوب يحذف حلقات برنامج الإعلامية الكويتية فجر السعيد

أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن قيام ”يوتيوب“ بحذف جميع حلقات برامجها على قناة ”سكوب“، دون أن توضح أسباب ذلك.

وعلقت فجر السعيد في تغريدة لها قائلة: ”وإنشالت فيديواتنا من قناتنا على اليوتيوب ..لن يتمكن متابعونا من مشاهده برامج #سكوب ع اليوتيوب“.

وكانت السعيد أعلنت في وقت سابق ”أنها لن تظهر في سكوب مرة أخرى، وأيا كانت الأسباب“، فيما لم تكشف عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرارها هذا.

وأضافت في تغريدة أخرى أن ”الوضع العام“ لا يعجبها لذلك قررت وقف برنامجها على قناة ”سكوب“.

يذكر أن قناة ”سكوب“ تابعة لشركة السعيد ذاتها ”سكوب سنتر للإنتاج الفني“، والتي قامت بافتتاحها في عام 2007.

واعتادت الإعلامية الكويتية إثارة الجدل من حين لآخر من خلال برامجها وتصريحاتها، كما طالت في انتقادها الكثير من المواضيع.