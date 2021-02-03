”جوجل” تحجب خدماتها عن هواتف شاومي بالصين 

أوقفت شركة جوجل اليوم كافة الطرق التي تتيح تثبيت خدماتها على هواتف شاومي في الصين، وفقًا لموقع GizChina فقد ضيقت جوجل الخناق على شركة شاومي في مرحلة أخيرة وهي حجب خدمتها بشكل تام عن الصين، الجدير بالذكر أن أولى خطوات الحجب جاءت بعد إصدار التحديث إلى واجهة المستخدم الخاصة بشاومي MIUI 12.5، التي تتوافق مع أنظمة الأندرويد.

وصرحت شركة شاومي في بيان لها أنه لم يعد من الممكن تثبيت خدمات جوجل للهاتف يدويًا على الهواتف الذكية للسوق الصيني التي لا تدعم من البداية خدمات جوجل، حيث تحايلت الشركة بمساعدة المستخدمين على التضييق الأمريكي، من خلال تثبيت خدمات جوجل على واجهة شاومي عن طريق تطبيقات الطرف الثالث، لكن بعد التحديث الأخير MIUI 12.5، أصبحت الأجهزة لا تدعم التثبيت اليدوي لـ GMS وتطبيقاته.

وفي نفس البيان أكدت شاومي أن مستخدمي هواتف Redmi K30 Ultra و Redmi 10X 5G المخصصة للسوق المحلي الصيني لن يعودا قادرين على الاستفادة من خدمات جوجل الأمريكية، وبالعودة إلى التضييق الأمريكي فقد رفعت شاومي دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب القائمة السوداء التي ضم فيها دونالد ترامب الشركات الصينية،بتهمة التجسس لصالح الجيش الصيني.

وهو ما أكد عليه الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب حتى آخر يوم له في الرئاسة، حيث قام بضم شاومي إلى جانب ثماني شركات صينية أخرى على أنها شركات عسكرية صينية شيوعية.