نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 5G وسعره في السعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة سامسونج بالإعلان عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy S21 5G بعد أن حققت نجاحاً ملحوظ وأرباح كثيرة في الأسواق، حيث يتميز الهاتف بآنه يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو، وتأتي خامات الهاتف من البلاستيك مع إطار من معدن الألومنيوم، ويأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار لمدة نصف ساعة تحت الماء، تأتي شاشة الهاتف من نوع Dynamic AMOLED 2X، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy S21 5G في مصر والسعودية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 5G

يحتوي هاتف Samsung Galaxy S21 5G على بعض المواصفات وهي كالتالي:-

يدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس. يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim. تصنع خامات الهاتف من البلاستيك مع إطار من معدن الألمونيوم . يتوفر من الهاتف اللون الرمادي واللون الأبيض واللون البنفسجي واللون البينك. يأتي الهاتف بأبعاد بدقة 151.7×71.2×7.9 ملم مع وزن 171 جرام. يأتي الهاتف بمعالج من نوع Exynos 2100، بتكنولوجيا الـ 5 نانو. يدعم الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/ax ويدعم أيضاً الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot. يأتي الهاتف مقاوم للماء حتي متر ونصف تحت الماء لمدة نصف ساعة والغبار بشهادة IP68. تأتي شاشة الهاتف من نوع Dynamic AMOLED 2X، بمساحة 6.2 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل. يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11. تأتي ذاكرة التخزين الداخلية الصلبة بسعة 128 جيجا بايت مع نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت. لا يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري مكوان الشريحة الثانية للهاتف لزيادة التخزين. تأتي كاميرا الهاتف الخلفية ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولي للهاتف بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 مع دعمها المثبت البصري، تأتي الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وتدعم الـ OIS وتدعم زوم حقيقي 3X و زوم ديجتال، بالإضافة إلى فلاش ليد تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2. تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 4000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات. يدعم الهاتف الميكروفون الثانوي لعزل الضوضاء أثناء استخدام الهاتف. يدعم الهاتف منفذ من نوع الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C. يدعم الهاتف مستشعر بصمة الأصابع الموجود أسفل الشاشة. يدعم الهاتف مستشعرات أخرى منها والباروميتر والتسارع والتقارب والجيروسكوب والضغط الجوي.

أسعار الهاتف

سوف نتعرف على بعض الأسعار المتوقعة لهاتف Samsung Galaxy S21 5G وهي كالتالي:-