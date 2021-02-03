نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الاندرويد والأيفون download fortnite 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت على الاندرويد منذ فترة قصيرة جداً اتخذت شركة جوجل قرارها وهو حذف لعبة فورت نايت من متجر جوجل بلاي ستور وهذا السبب يجعل ممتلكين هواتف الأندرويد غير قادرين على تحميل هذه اللعبة، ولذلك بدء الكثير يبحثون عن طريقة لتحميل لعبة فورت نايت وبالفعل وجدوا الطريقة من خلال موقع Epic Games، وفي الآتي سنذكر لكم طريقة التحميل من خلال هذا الموقع.

تحميل لعبة فورت نايت على الاندرويد

يمكنكم استخدام أي متصفح من متصفحات الإنترنت.

وبعد ذلك سيظهر لك شريط من خلالها يمكنك تحميل تطبيق Epic Games عند الضغط عليه.

وسيظهر أمامك بعد ذلك رسالة توضع لك أن هذا النوع من الملفات سيضر هاتفك فعليك بالنقر على كلمة موافق وتجاهل الرسالة واستمر في تثبيت التطبيق.

وبعد تثبيت التطبيق فقم بالدخول إلى التطبيق والبحث عن لعبة فورت نايت.

وبعد أن تظهر لك فعليك بالضغط على كلمة تثبيت.

وبمجرد النقر على الكلمة السابقة فسوف يظهر أمامك يشير إلى تحميل وتثبيت اللعبة.

في النهاية سوف يقوم التطبيق بعرض زرين فالأول يشير لإزالة اللعبة والثاني يدل على تشغيلها فعليك بالنقر على زر بدء اللعبة.

كيفية لعب فورت نايت

يقوم اللاعب تحميل لعبة فورت نايت على الجهاز الخاص به ثم يبدأ اللعب عن طريق استقلال طيارة هيلكوبتر تقوم بالتحليق داخل اللعبة مع 40 لاعب اخر ويمكنك النزول في المكان الذي ترغب فيه، ولكن أحذر يجب عليك النزول في مكان آمن حيث انك سوف تكون أعزل بدون أي سلاح، حاول البحث عن سلاح كي تتمكن من الدفاع عن نفسك.