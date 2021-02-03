نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار لعبة PUBG لم تعرفها من قبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرار لعبة PUBG، لعبة ببجي من أشهر وأفضل ألعاب القتال حتى الآن بالنسبة للكثير من عشاق ألعاب القتال والحرب والباتل رويال، فهي عبارة عن لعبة تدور أحداثها في مساحة كبيرة شاسعة بين عدد مئة لاعب وعلى الجميع أن يبحث عن الأسلحة والعتاد للتمكن من البقاء حيًا حتى نهاية اللعبة، ويمكن لعبها بشكل فردي أو جماعي أو ثنائي حسب الرغبة، وتتميز بأنها توفر طوال الوقت تحديثات جديدة لجذب اللاعبين، حتى أصبح هناك الكثير من المدمنين للعبة ببجي.

لعبة ببجي PUBG

ويلعب العديد تلك اللعبة طامحين في الفوز والوصول للمركز التاسع للحصول على عشاء الدجاج اللذيذ، وقد يحدث ذلك وبشق الأنفس بعد الموت عند الوصول للمركز 82 ومن ثم المركز 43 وبعض جوالات عديدة ومختلفة وقوية يصل للمركز 12 وأخيرًا المركز 9 وبصعوبة بالغة، لذلك هناك بعض الأسرار التي لا يعلمها الكثير من لاعبي ببجي تسهل على الفوز والوصول للمركز المطلوب والتحسين في مستوى اللعب.

خبايا لعبة ببجي

المناطق النائية لعتاد أفضل

فبمجرد بدء اللعبة يتجه اللاعب للنزول بأي منطقة للحصول على الأسلحة المتاحة والبدء في القتال ضد اللاعبين الآخرين، ولكن في فيديو لمصممي اللعبة أوضحوا أن الأسلحة الثقيلة والقوية والعتاد المناسب للعبة يتواجد في المناطق البعيدة النائية والتاريخية في اللعبة، حيث يسمح لمجرد لاعب أو لاعبين فقط بالتمتع بتلك الأسلحة والأزياء التنكرية المميزة الموجودة، ولذلك يفضل عند التفكير في الفوز بالمعركة يتم التوجه للمناطق التاريخية القديمة والبعيدة في اللعبة.

ويفضل كذلك عدم التوجه للمناطق الأمنة أو Safe zone لأنها تكون متوسطة أو ضعيفة في البحث عن الأسلحة، ولكن المناطق البعيدة عن الSafe Zone تكون فرصتك بها أكبر لإيجاد الأسلحة.

سيارة The Dacia

وتعتبر سيارة The dacia من أفضل السيارات الموجودة في لعبة ببجي حيث تسمح بركوب للفريق كاملًا وتتحمل السير لمسافات طويلة، على عكس باقي أنواع وسائل التنقل في اللعبة والتي تسمح بركوب لاعب أو لاعبين فقط دون الفريق كاملًا، بالإضافة لسرعة السيارة الواضحة أثناء اللعب، كما أنها محاطة بغطاء لحماية اللاعبين بداخلها فبذلك لا يصل الرصاص إليك بالداخل إلى بعد تحطم السيارة أو خروجك منها.

خاصية الانحناء والتصويب

عند البدء في قتال أحد اللاعبين وأنت مختبئ وراء شيء ما، يمكن الاعتماد على خاصية الانحناء والتصويب حتى لا تخرج بجسدك كاملًا وتعرض نفسك للقتل.