نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة FAU-G لمحبي ألعاب القتال وكل ما تريد معرفته عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة معلومات عن لعبة FAU-G، لعبة FAU-G من الألعاب الجديدة التي تم الترويج عنها من أكثر من ستة أشهر منذ عام 2020 الماضي، وها هي قد تم إصدارها الآن لمحبي ألعاب القتال والمغامرة، وبالتأكيد لمحبي لعبة ببجي ولعبة فورتنايت ولعبة فري فاير فهي من ألعاب الباتل رويال، والتي من المفترض أن تلقى شهرة واستخدامًا كبيرًا بين محبي ألعاب الفيديو التشويقية لما تتمتع به من مميزات وخصائص رائعة تم الإعلان منها، ونوضح لكم مجموعة من التفاصيل والمعلومات عن لعبة FAU-G.

ظهور لعبة FAU-G وبدايتها

لعبة FAU-G قصة ظهورها تختلف قليلًا عن بعض قصص ظهور وبدايات الألعاب الأخرى، حيث كان السبب الرئيسي في ظهورها هي لعبة PUPG واشتهارها في الهند بشكل خاص، حيث لاقت شهرة واستخدامًا كبيرًا في الهند وخاصة مع زيادة عدد المواطنين بالهند، ولكن نتيجة للظروف الديبلوماسية بين دولتي الهند والصين، فإن الهند قامت بحظر بعض التطبيقات الصينية وكان من بينها لعبة ببجي، وأدى ذلك لغضب الكثير من محبي اللعبة ولاعبيها في الهند، وإرضاءً للاعبين قررت الهند في تلك الحالة تصميم لعبة جديد من ألعاب الباتل رويال تشبه لعبة ببجي فكانت لعبة FAU-G وهي اختصار لاسم Fearless And United guards، ويتوقع أن تكون اللعبة شاملةً لبعض أطوار القصص أو للشخصيات التي تكون قريبة من الهند بطريقة أو بأخرى.

والجدير بالذكر أن اللعبة سيتم إطلاقها من شركة nCore Games التابعة لرعاية الهند.

تاريخ إطلاق لعبة FAU-G الهندية

قررت الهند أن تقوم بإطلاق لعبة FAU-G منذ تاريخ السادس والعشرين من شهر يناير الماضي، وهو سيتوافق مع تاريخ وطني في الهند لذلك تم اختيار ذلك الموعد.

لعبة Fearless And United guards

صنفت ضمن ألعاب القتال والحرب من المنظور الثالث وتسمح بالمنظور الأول كذلك، والشائع عن اللعبة أنها من العاب باتل رويال ولكن على الرغم من ذلك فإن اللعبة عند إطلاق نسختها الأولى ستكون لعبة أحادية من ناحية ومن ناحية أخرى لعبة ثنائية أي تعاونية بشكل جماعي بين اللاعبين، وستدور أحداث اللعبة عن الأحداث القتالية التي دارت في الهند في فترات مختلفة، وسيستخدم اللاعب نك إطلاق النار مع استخدام أدوات القتال اليدوية.