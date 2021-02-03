نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأشخاص المهددين بحذف حسابات واتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحذير واتساب سيقوم بحذف حسابات هؤلاء الأشخاص، كان قد أعلن تطبيق المراسلة الفورية الواتساب أنه سوف يقوم بحذف بعض الحسابات لبعض المستخدمين للتطبيقات الغير مصرح لها والتي تعد بديل التطبيق الرسمي المعروف الواتساب والتي تقدمه جهات خارجية، وكانت قد قامت شركة واتساب بإخطار بعض المستخدمين من أن يقوموا باستخدام التطبيقات الغير مدعومة مثل الواتساب و Gbwhatsapp, و واتساب plus، وهي تلك التطبيقات التي تدعي أنها يمكنها أن تنقل محادثات واتساب.

استخدام الإصدار الرسمي من واتساب

لكي يتمكن المستخدم من التحول إلى استخدام الإصدار الرسمي الواتساب، في البداية يجب أن يتم الاحتفاظ بنسخة احتياطية من محفوظات الدردشة ثم بعدها يتم تحديد التطبيق الذي يرغب المستخدم فيه وفي نقل المحادثات إليه، بعدها سوف يكون الواتساب في إصداره الرسمي.

نقل محادثات واتساب بلس

يمكن للمستخدم القيام بمثل محادثات تطبيق واتساب بلس عن طريق إتباع الخطوات التالية:

يجب نقل المحادثات المحفوظة مسبقًا في المحفوظات، يتم ذلك عن طريق فتح متجر جوجل وتحميل التطبيق في إصداره الرسمي.

يجب التحقق من رقم الهاتف لكي يتم التمكن من إجراء الاستعادة لجميع المحادثات، وكل هذه الخطوات غير مضمونة لاستعادة المحادثات المسبقة لأنها تعد مجرد خطوات، وهذا ليس تطبيق رسمي.

نقل محادثات GBwhatsapp

يمكن أن يتم نقل جميع محادثات تطبيق GBwhatsapp عن طريق إتباع الخطوات التالية: