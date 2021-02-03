نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق شحن جواهر لعبة فري فاير 2021 مجاناً.. واحصد آلاف الجواهر بلا حدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا، تعد جواهر فري فاير من أشهر العملات الافتراضية المتواجدة بداخل لعبة فري فاير الشهيرة وهي أحد الألعاب القتالية و شبيهه بلعبة ببجي موبايل وفورت نايت، يلعب هذه اللعبة الملايين من المستخدمين في كافة الدول العربية و في كافه أنحاء العالم، ونظراً لأن جواهر فري فاير أحد الأشياء المهمة بداخل اللعبة فلابد من امتلاكها بكميات كبيرة، ويبحث جميع المستخدمين واللاعبين عن طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا و بطرق شرعية وبدون دفع مبالغ مالية باهظة، إليكم اليوم عبر موقع ثقفني بعض الطرق المجانية التي يمكن من خلالها شحن جواهر فري فاير 2021.

شحن جواهر لعبة فري فاير 2021

يمكن شحن الآلاف من جواهر فري فاير بشكل مجاني من خلال الكثير من الأجهزة مثل أجهزة الأندرويد و أجهزة الأيفون، أما على الطريقة الشرعية لشحن جواهر فري فاير باستخدام الفيزا فيتم الدخول إلى حسابك بداخل جوجل بلاي، واختيار طريقة الدفع المناسبة وكتابة كافة البيانات الخاصة بك، وفي حال كنت مستخدم جديد يتم إنشاء حساب جديد، بعد ذلك يتم تحديد عدد الجواهر المراد شحنها و تأكيد عملية الدفع، وإذا كنت من مستخدمي الأيفون يتم استخدام متجرapp store.



موقع شحن جواهر فري فاير عن طريق الاي دي id

كما يمكن الحصول على ألاف الجواهر المستخدمة في لعبة فري فاير عن طريق الاي دي من خلال الخطوات التالية: حيث يتم الدخول بواسطة اللاعب المستخدم للعبه إلى الحساب الخاص به على متجر جوجل بلاي ثم الدخول إلى الإعدادات وتحويل البلد الموجود فيها إلى أمريكا ليصبح الحساب أمريكي وعند الرجوع إلى الصفحة الرئيسية للتطبيقات سوف يظهر أمامك التطبيقات المتاح كسب الكثير من النقاط منها ثم تحويلها إلي جواهر فري فاير و يمكن شحنها إلى حسابك بداخل اللعبة أو إهداء إلى احد الأصدقاء.

أو يمكن الدخول إلى موقع Garena ومنه يتم اختيار register a new a counter، ثم كتابة البيانات وتسجيل الدخول من register now، ثم Login now، ثم الولوج إلى الحساب وشحن عدد جواهر فري فاير المطلوبة.

تطبيق شحن جواهر فري فاير مجاناً

يوجد الكثير من التطبيقات التي يمكن الحصول على ألاف الجواهر المجانية من خلالها، ولكن نقدم إليكم الأفضل وهو تطبيق Google Opinion Reward، فيعتمد على التطبيع على عمل بعض استطلاعات الرأي وبالمقابل يمنحك عدد من النقاط والتي يتم تحويلها إلى جواهر فري فاير، أو يطلب التطبيق مشاهدة بعض المقاطع التي يعرفها أو مشاركتها مع الأصدقاء.