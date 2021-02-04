نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات بابجي مجاناً السيزون 17 من داخل اللعبة بدون برامج وبطريقة مضمونة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات بابجي مجاناً السيزون 17 من داخل لعبة ببجي نفسها بطريقة مضمونة 100% وبدون برامج، نقدم لكم اليوم طريقة فعالة ومضمونة لشحن شدات بابجي مجانا من داخل لعبة ببجي، وتستطيع من خلال هذه الطريقة شحن السيزون الـ 17 من لعبة Pubg mobile بطريقة سهلة وبعيدا عن تحميل التطبيقات، وسوف نقدم لكم أسرار كثيرة عن احتراف اللعبة قليل من يعرفها مع طريقة شحن السيزون الجديد من داخل اللعبة،وهي طريقة آمنة جدا وبعيدة تماماً عن الطرق المخالفة للعبة والتي من الممكن تتسبب لك في بان نهائي من بابجي موبايل، حيث أن معظم الطرق المنتشرة هذه الأيام لشحن الشدات تتمثل في برامج غير معروفة وليس لها أي مصدر، وبعض الطرق الأخري تكون تجارب فاشلة ليس لها أي فائدة وفي النهاية لن تستطيع الحصول على شدات بابجي مجانية.

شحن شدات بابجي مجاناً السيزون 17

يمكنك من خلال لعبة ببجي نفسها وبدون اي تدخل خارجي أو تحميل تطبيقات أن تقوم بشحن شدات مجانية للسيزون 17، وذلك عن طريق دخول المباريات في تحدي المكافآت والحصول على الكوينز coins، وهكذا تحصل على شدات مجانية لا نهائية أثناء استمتاعك باللعبة ودخولك التحديات، فقط عليك الضغط على السهم في أعلى الشاشة ثم الضغط على تحدي المكافآت وسوف تحصل على لائحة بها مجموعة من الكوينز المختلفة، على سبيل المثال هناك تحدي قيمته 4155 كوينز والتحدي الأقل منه 2770 وهكذا، في حالة فوزك بالتحدي تستطيع أن تستخدم تلك الكوينز وتقوم باستبدالها إلى UC أو شدات بابجي مجانية حيث أن الألف كوينز تعطيك 100 شدة.

كيف تحصل على الكوينز من لعبة بابجي

أولا يجب عند دخول المباراة في تحدي المكافآت لعبة بابجي أن تحصل على مركز من العشرة الأوائل في الجيم عند نهاية المباراة، ولكن من الأفضل بالتأكيد أن تقوم بالحصول على المركز الأول وسوف تحصل على أكبر مكافأة وأكبر عدد من الكوينز، ابدأ أولا بالتركيز على حصولك على مركز من ضمن 10 الأوائل ثم فكر بعد ذلك بالحصول على المركز الأول في تحدي المكافآت، تخيل الحصول على أكثر من 400 شدة من تحدي واحد، فما بالك بالمزيد من التحديات والكوينز الأمر يستحق المحاولة بالتأكيد، ولكن حتى تشترك في تحدي المكافأة والمباريات وشحن شدات مجانية يجب أن يكون لديك coins في رصيدك، فكيف ستحصل عليه إذن؟

كيفية الحصول على coins للاشتراك في تحدي مكافآت بابجي

يمكنك زيادة رصيدك من الكوينز في تحدي مكافآت لعبة ببجي عن طريق مشاهدة الفيديوهات التي تكون عادة في صندوق المهام، بعد مشاهدة الفيديوهات قم بالدخول إلى البريد واضغط على جمع المكافآت ثم تحصل على الكوينز وتستبدلها لشحن شدات ببجي، وكلما زاد عدد المباريات التي تدخلها في تحدي المكافآت كلما زاد رصيدك من الكوينز بشكل تلقائي في خانة حزمة النشاط، وللحصول على coins في حزمة النشاط قم بالضغط على الأحدث ثم الدخول إلى الموصى به والضغط على التقرير الأسبوعي، بعد ذلك قم بالضغط على ذر انطلاق وسوف تفتح لك صفحة، قم بالنزول إلى الأسفل حتى تجد خانة تسمى حزمة النشاط والمباريات التي تم لعبها في Pubg mobile، ومن خلال الضغط عليها سوف تحصل على الكثير من الكوينز قمت بتجميعها والتي استبدالها لشحن شدات بابجي مجانية بكل سهولة.

