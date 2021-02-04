نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 وحوش جديدة لشركة وان بلس من فئة OnePlus 9 بمزايا خرافية رائعة وسعر مدهش في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواصل شركة وان بلس سلسلة التشويق التي تفاجئنا بها عادة تحت شعارها الأساسي بألا ترضى بالقليل، وحديثنا اليوم عن وان بلس OnePlus 9 مع 3 نسخ مختلفة من فئة 9 الجديدة، حيث وعدت الشركة عملائها بمزايا خرافية رائعة تُنافس بها أهم أجهزة جوال بالعالم مثل Apple، Samsung، Huawei، Shawmi وغيرها، واستطاعت وان بلس حسم الأمور جيدا وإيصالها إلى مسارها الصحيح من خلال ثلاثة موديلات أصدرتهم الشركة مؤخرا وهي OnePlus 9، OnePlus 9 pro، والنسخة الأضعف في هذا الإصدار هي OnePlus 9 lite، وحسب ما تم نشره فإن الجهاز سيكون بجسم زجاجي وإطار من الألومنيوم والكاميرات تأتي بشكل مُستطيل مُستنسخ من كاميرات NOTE 20 ULTRA، ولكن الفارق بين النسختين سيكون في أعداد الكاميرات الخلفية.

سعر ومواصفات OnePlus 9 الأفضل لعام 2021

يأتي هاتف OnePlus 9 بثلاث كاميرات خلفية بشكل مُستطيلي الأساسية بقوة 32 ميجا بكسل ومُتحسس SONY 689 متميز، أما OnePlus 9 pro فيتميز بأربعة كاميرات خلفية إثنين منهما بحلقة كبيرة تُشبه NOTE 20 ULTRA والأخرتين بحلقة أصغر، الكاميرا الأساسية بقوة 48 ميجا بكسل ومُتحسس سوني 689، ولكن لا يوجد معلومات مؤكدة حتى الآن عن جودة بقية الكاميرات، وكل من الجهازين مدعوم بزجاج مقاومة للغُبار من النوع كورنينج جوريلا بمعيار IP6 11، كما يتميز كل منهما بستريو سبيكر من أفضل الأنواع في العالم تدعم تقنية الدولبي أتموس Dolby Atmos مع ميكروفون مخصص لعزل الضوضاء.

مزايا هواتف ون بلس الجديدة 2021

وحسب Digital Chat Station فإن شاشة OnePlus 9 ستكون مقاسها 6.55 إنش بتردد 120 هرتز، أما OnePlus 9 pro فستكون شاشته مقاسها 6.78 إنش وكذلك تدعم مُعدل تحديث 120 هرتز، وكل منهما يدعم شريحتي إتصال ومدعوم بثُقب يسار الشاشة وهو خاص بكاميرة السيلفي، ووزن كل منهما نحيف وخفيف لا يتجاوز 200 جرام، بسُمك 8 مللي من OnePlus 9 و 8.5 مللي لهاتف OnePlus 9 pro.

ومن المتوقع أن تكون الشاشة من النوع فلويد أمولد بجودة QHD، كما يُتوقع أن تستخدم OnePlus أحدث جيل من البصمات الضوئية تحت الشاشة مع معالج Snapdragon 875 وقد يكون المعالج سناب دراجون 888، بالاضافة إلى معالج رسومي Adreno 650 ودعم تقنية الإتصال بالجيل الخامس من الشبكات 5G، وكذلك ذاكرة داخلية للتخزين من نوع 3.1 USF وهو الأفضل وتتوفر بسعة 128 جيجا بايت، هذا بالاضافة إلى مستشعر بصمة وخاصية face unlock.

كما ستوفر شركة وان بلس من خلال OnePlus 9 OnePlus 9 pro أنظمة اتصالات هي الأحدث NFC وبلوتوث 5.1 و ER PLASTER، بالاضافة إلى نظام تشغيل أندرويد 11 بواجهة المُستخدم Oxygen OS 11، والبطارية يُتوقع أن تكون بسعة 5000 مللي أمبير مُجهزة لخاصية الشحن السلكي السريع بقوة 65 وات مع شاحن سلكي بقوة 45 وات. من المتوقع أن يتم بيع نُسخة هاتف OnePlus 9 بسعر يصل إلى حوالي 780 دولار، أما هاتف OnePlus 9 pro فقد توقع الكثيرين ألا يقل سعره عن سعر 1000 دولار.