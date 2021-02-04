تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي و الدحيل في كأس العالم للأندية 2021

عمر شويل - جدة إزداد البحث بكثرة خلال الساعات الماضية، عن تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة للمباراة والتي ستقام اليوم الخميس 4 فبراير 2001، بدولة قطر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت جرينتش، والتي ستقام بين نادي الأهلي ونادي الدحيل القطري، في افتتاح كأس العالم للأندية، حيث أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت المفتوحة عن نقل المباراة اليوم بشكل حصري، تابعونا من خلال المقال للتعرف على تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2021



سوف تنطلق اليوم أول منافسات في كأس العالم للأندية، والتي يشارك في أول إفتتاح لها فريق النادي الأهلي ونادي الدحيل القطري، سوف يقوم ببث المباراة العديد من القنوات مثل قناة الكأس القطرية و قناة بي إن سبورت المفتوحة، حيث تعد تلك القناة من القنوات التي حصلت على مشاهدات عالية من قبل محبيها ومتابعيها، نظراً لعرضها العديد من المباريات والبطولات الهامة سواء محلية أو عالمية، منها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا وكأس أمم أفريقيا وكأس أمم أوروبا.

قناة بي إن سبورت المفتوحة

حصلت القناة على حقوق بث مباراة اليوم، وسوف تقام المباراة اليوم في دولة قطر في ملعب (أحمد بن علي) والذي يحوي حوالي 30 % من الجمهور والمشجعين، وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن الفريق الفائز في مباراة اليوم سوف يلعب يوم الإثنين المقبل الموافق 8 فبراير 2021 ضد بطل أوروبا بايرن ميونخ، حيث يمكن لمحبي ومشجعي كرة القدم تنزيل التردد الخاص بقناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات وعرب سات، وذلك لمتابعة المباراة اليوم.

استقبل تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11566‪

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: أفقي.

إستقبل تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على عرب سات