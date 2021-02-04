نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4/4/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4/4/2021 أسعار الذهب في السعودية اليوم الموافق ال4من شهر فبراير الجاري، تعد أسعار المعدن الأصفر أو المعدن النفيس كما يطلق عليه من أحد الأمور الهامة التي تشغل بال كافة الناس وبالأخص المواطنين في المملكة العربية السعودية والذين يسعون دوما إلى التطلع إلى التغييرات التي تطرأ على أسعار الذهب أولا بأول ليس فقط بخصوص التعاملات الخاصة ببداية كل يوم بل وكذلك التعاملات على مدار اليوم

حيث تعد تعاملات الذهب وفقا لما يشهده من تغيرات في الأسعار أحد أهم واكبر الاستثمارات التي من شأنها قد تدر الكثير من الأموال على المدى البعيد، كما أنها تمثل أحد أهم صور الادخار الأمن على مستوى جميع الفئات من المواطنين لكونها المعدن الوحيد الذي لا يفقد من قيمته شيء، و للتعرف أكثر على أسعار الذهب وفقا لما سجلته تعاملات صباح اليوم في المملكة السعودية تابع القراءة من خلال السطور القادمة.

أسعار الذهب اليوم

على الرغم من أن معظم البلدان العربية والعالمية تشهد أسعار الذهب بها انخفاض ملحوظا بسبب انخفاض سعر الذهب عالميا والذي سجل في تعاملاته الصباحية انخفاض 7 دولارات في سعر اوقية الذهب عالميا إلا أن أسعار الذهب في المملكة قد سجلت ارتفاعا جديدا ليسجل الجنيه الذهب في المملكة 1570.61 ريال سعودي مقابل ما سجله في ختام تعاملات أول أمس الاثنين 1558.54 ريال سعودي، ومن جهة أخرى صرح رئيس الهيئة الملكية فهد الرشيد أن مدينة الرياض وحدها تمكنت من جذب استثمارات إلى ما يقرب قيمتها من 440 مليار دولار امريكي.

سعر الذهب في السعودية

أما عن آخر التحديثات الخاصة بأسعار الذهب والتي تم تسجيلها في تعاملات صباح اليوم الأربعاء وفقا لمختلف أعيرة الذهب بالمملكة؛

حيث ارتفع سعر المعدن النفيس الذهب عيار 24 جم من 222.68 ريال من تعاملاته أول أمس إلى 224.37 ريال، بينما سجل ذهب عيار 21 جم 196.33 ريال مقابل سعر أول أمس 194.85 ريال سعودي، أما عن سعر المعدن النفيس عيار 18 جم فقد سجل 168.28 ريال في مقابل سعره أول أمس والذي بلغ 167.01 ريال سعودي.

اسعار الذهب في السعودية اليوم