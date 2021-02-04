نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكأس 3 alkass الناقلة مباراة الأهلي x الدحيل اليوم في مونديال الأندية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تردد قناة الكأس 3 alkass الناقلة مباراة الأهلي والدحيل اليوم الخميس بتاريخ 4 فبراير 2021م ضمن مباريات الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية المقام بدولة قطر 2021م، حيث أعلنت مجموعة قنوات الكأس الإعلامية عن نقل مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري عبر قناتها alkass three التي يمكنكم استقبالها على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

كما أعلنت أيضاً عن نقلها المباراة عبر قناة الكأس السادسة المشفرة، وتُعد قنوات الكأس القطرية الرياضية من أهم الباقات الرياضية أو القنوات الرياضية الفضائية على الساحة الرياضية بعد قنوات بي ان سبورت، حيث تُقدم العديد من المباريات والبطولات الهامة العالمية والمحلية لمتابعيها إما عبر القنوات المشفرة أو عبر القنوات المفتوحة، ويمكنكم الآن استقبال تردد قنوات الكأس القطرية لمتابعة مباريات اليوم في مونديال الأندية المنقولة عليها من خلال موقع ثقفني.

تردد قناة الكأس 3 alkass

توفر مجموعة قنوات الكأس الرياضية القطرية أربعة قنوات مفتوحة مجاناً على عدد من الأقمار الصناعية، حيث تتيح قناة الكأس الأولى والثانية والرابعة والخامسة مجاناً لمتابعيها على القمر الصناعي نايل سات – عرب سات – سهيل سات – أسيا سات – جالاكسي، فمن يرغب في استقبال القنوات المجانية يمكنه ذلك الآن من خلال ضبط الترددات المرفقة.

كما نوفر تردد قنوات الكأس المشفرة على الأقمار الصناعية المذكورة أيضاً لمن يرغب في الحصول عليها، حيث يمكنكم الحصول على جميع ترددات قنوات الكأس الرياضية المفتوحة والمشفرة لمشاهدة ومتابعة المباريات المنقولة خلال شاشتها الفضائية، إلى جانب التعرف على طريقة الحصول على القنوات المفتوحة عبر موقع الكأس الإلكتروني من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

ترددات قنوات الكأس alkass القطرية

إلى جانب إمكانية التعرف على تردد قناة الكأس الفضائية 2021م من خلال الفيديو المرفق بالمقال، يمكنكم أيضاً الحصول على كافة الترددات لاستقبال القنوات المرغوب فيها عبر القمر الصناعي المتاح لديكم بعد ضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم من خلال الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز التصحيح القنوات ESHAIL SAT-2 10770 أفقي 27500 3/4 الكأس 5، 6، 7، 8 نايل سات 11919 أفقي 27500 3/4 الكأس 1، 2، 3، 4 ESHAIL SAT-2 10770 عمودي 27500 3/4 الكأس 1، 2، 4 ASIASAT 5 3660 عمودي 27500 3/4 الكأس 2 GALAXY 19 12184 أفقي 27500 3/4 الكأس 2 عرب سات 12245 عمودي 27500 3/4 مفتوحة

فمن يرغب في استقبال قنوات الكأس المفتوحة مجاناً على القمر الصناعي عرب سات أو نايل سات، يمكنه ذلك من خلال إدخال الترددات الموضحة بالجدول المتضمن تردد قناة الكأس 3 alkass وغيرها عبر موقع ثقفني.