نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد بي إن سبورت المفتوحة bein sports hd // وأعرف موعد مباراة الأهلي والدحيل اليوم 4 فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشق النادي الأهلي المصري في مصر والعالم اعربي عن تردد بي إن سبورت المفتوحة، الناقلة عن مباراة الأهلي ضد الدحيل اليوم في كأس العالم للأندية في قطر، وتعتبر القناة أهم قناة رياضية عربية لنقلها المباراة بصورة حصرية على شاشتها هي وقناة الكأس القطرية، وتستعد القناة لتقديم المباراة بصورة تتناسب مع حجم اللقاء الذي يجمع الأهلي بطل أفريقيا والدحيل بطل الدوري القطري منظم البطولة.

نبذة مختصرة عن قنوات بي إن سبورت

قنوات بي إن سبورت هي القناة الرياضية رقم واحد في العالم العربي وهي ملك شركة الجزيرة للإنتاج الإعلامي، ومقرها في العاصمة القطرية الدوحة، وتبث من أستوديوهاتها في الدوحة، انطلقت عام 2011 باسم قنوات الجزيرة الرياضية وبعد ذالك تم تغير الاسم إلي بي إن عام 2014، والقنوات هي المالك الحصري لمعظم الفاعليات الرياضية الكبرى على مستوى العالم في المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقيا.

تردد قناة bein sports hd 2021