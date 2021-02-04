نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد بي إن سبورت المفتوحة bein sports hd // وأعرف موعد مباراة الأهلي والدحيل اليوم 4 فبراير في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث عشق النادي الأهلي المصري في مصر والعالم اعربي عن تردد بي إن سبورت المفتوحة، الناقلة عن مباراة الأهلي ضد الدحيل اليوم في كأس العالم للأندية في قطر، وتعتبر القناة أهم قناة رياضية عربية لنقلها المباراة بصورة حصرية على شاشتها هي وقناة الكأس القطرية، وتستعد القناة لتقديم المباراة بصورة تتناسب مع حجم اللقاء الذي يجمع الأهلي بطل أفريقيا والدحيل بطل الدوري القطري منظم البطولة.
نبذة مختصرة عن قنوات بي إن سبورت
قنوات بي إن سبورت هي القناة الرياضية رقم واحد في العالم العربي وهي ملك شركة الجزيرة للإنتاج الإعلامي، ومقرها في العاصمة القطرية الدوحة، وتبث من أستوديوهاتها في الدوحة، انطلقت عام 2011 باسم قنوات الجزيرة الرياضية وبعد ذالك تم تغير الاسم إلي بي إن عام 2014، والقنوات هي المالك الحصري لمعظم الفاعليات الرياضية الكبرى على مستوى العالم في المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقيا.
تردد قناة bein sports hd 2021
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|12245
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
معلق مباراة الأهلي ضد الدحيل اليوم
|القناة
|المعلق
|قناة الكأس 3
|المعلق الشهير خليل البلوشي
|قناة الكأس 6
|المعلق الشهير أحمد الطيب
|قناة بي إن المفتوحة HD
|المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي
تردد بي إن سبورت المفتوحة الجديد على سهيل سات
|القمر الصناعي
|سهيل سات
|التردد
|11566
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
موعد مباراة اليوم على قناة بي إن سبورت المفتوحة
تبدأ ضربة البداية اليوم في كأس العالم للأندية 2021/02/04 بمباراتين، المباراة الأولى سوف تجمع بطل أسيا الفريق الكوري الجنوبي “أولسان” ضد بطل المكسيك “تيجريس أونال” في الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، واللقاء الثاني والهام هو لقاء الأهلي المصري ضد الدحيل القطري، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وقطر.
|المباراة
|الموعد
|أولسان الكوري الجنوبي * تيجريس أونال
|16.00 بتوقيت القاهرة، 17.00 بتوقيت مكة المكرمة
|الأهلي المصري * الدحيل القطري
|19.30 بتوقيت القاهرة، 20.30 بتوقيت مكة المكرمة
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