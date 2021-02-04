نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر إصدار PUBG MOBILE خطوات تحميل ببجي موبايل الموسم 17 القوة الرونية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ببجي موبايل الموسم 17 هو آخر إصدار اللعبة الرائعة PUBG MOBILE في السيزون 17 والذي يحمل شعار “القوة الرونية” الذي يقدم ميزات جديدة هي ROYALE PASS الموسم 17 وبه أزياء فاخرة بسمة رونية، كما تم تطوير مهام RP الذي يمنح نقاط ومكافآت إضافية، وقد حظيت لعبة ببجي لملايين اللاعبين ، فقد بلغ عدد مرات التثبيت أكثر من 100 مليون عمليه، وتم تحديثها في 11 يناير 2021 في متجر جوجل بلاي، ومن خلال الموقع الرسمي للعبة بابجي موبايل يمكنك معرفة كافة التفاصيل والمميزات المقدمة لهذا الموسم، كما تم تحديث لعبة ببجي لايت للكمبيوتر والهاتف، وكافة التفاصيل نقدمها لكم في موقع ثقفني من النقاط القادمة.

خطوات تحميل ببجي موبايل الموسم 17

العاب كثير جميلة ورائعة وحظيت على ملايين المعجبين مثل لعبة فورت نايت، وكذلك لعبة فري فاير والحصول على جواهر، وصممت لعبة بابجي موبايل للهواتف، ويوفرها لكم متجر التطبيقات الخاص بنظام تشغيل جهازك المحمول، ويتم تحميل لعبة ببجي موبايل مجاناً من تطبيقات الألعاب بسهولة لهواتف الأندرويد، وأي أو اس Ios نظام الآيفون، ومن أكثر الألعاب متعددة اللاعبين الجماعية التي تدخلك معارك ملحمية بها نحو 100 لاعب، حيث يتم نقلك مع اللاعبين بإحدى الجزر عن طريق مظله، وتتم المواجهة بين 4 ضد 4، ومن يستطيع القتال الفوز ويصمد للنهاية فهو الفائز.

خرائط PUBG MOBILE السيزون 17

يتضمن خرائط الموسم 17 من لعبة بابجي موبايل رسومات جرافيك عالية الجودة، وسهولة التنقل، وساحات قتال ضخمة تشمل تضاريس وأحوال طقس مختلفة، كما بسهولة تستطيع الحصول على شدات ببجي مجانية تفيدك في الحصول على أدوات قتالية، كما مكنك الحصول على uc عن طريق شحن زين، والحصول على ROYALE PASS الموسم 17 “القوة الرونية”، وتتضمن اللعبة دردشة صوتية للتحاور مع فريقك، وأدوات تحكم للموبايل سهلة ورائعة من خلال التحكم السلس في استخدام الأسلحة الواقعية على هاتفك.

مميزات ببجي موبايل الموسم 17

في النقاط التالية نوضح لكم ما هو ROYALE PASS الموسم 17 “القوة الرونية” والذي يتضمن مميزات وهي:

يضم الوضع الكلاسيكي باللعبة 100 لاعب

بها أوضاع الآركيد السريعة

مباراة الفرق المميتة المكون من 4 لاعبين ضد 4

بها أوضاع زومبي تتصف بالصعوبة

توجد باللعبة فرق فردية أو ثنائية سهلة

بها مستودع أسلحة واقعية

متطلبات تشغيل PUBG MOBILE آخر إصدار

تحتاج لعبة ببجي اتصال مستمر بالإنترنت

تتطلب إصدار اندرويد: 5.1.1

مساحة الذاكرة المطلوبة لا تقل عن 2 جيجا بايت

فيديو شرح اللعبة الموسم 17 الجديد

لعبة ببجي لايت 2021

كما استحدث لعبة ببجي للهواتف التي لا يكون بها متطلبات نظام تشغيل اللعبة السابق، أن يقوموا بتحميل لعبة ببجي لايت للكمبيوتر، وكذلك تم توفير نسخة لعبة ببجي لايت للموبايل، فلا يحتاجون إلى لأنظمة تشغيل حديثة، وقدمنا لكم شرح واف لكل لعبة من خلال الروابط السابقة، وبذلك وضحنا التحديث الجديد للعلبة القتالية ببجي وكيفية تحديثها ميزاتها المقدمة.