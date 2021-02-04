نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 2021 الناقلة لمباراة الافتتاح بين الأهلي والدحيل بكأس العالم للأندية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 2021، من أهم الترددات على الساحة الآن، بعد أن أعلنت إدارة مجموعة قنوات بي إن سبورت، عن قيام القناة المفتوحة بإذاعة ماتش الافتتاح لبطولة كأس العالم للأندية 2021، اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021، بين نادي الأهلي المصري ونادي الدحيل القطري، والتي ستقام على ملعب استاد المدينة التعليمية في مدينة الريان القطرية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وخلال السطور القادمة نوضح التردد الصحيح للقناة على القمر الصناعي نايل سات، ليكون أسهل في طريقة ضبطها والتمتع بمتابعة ممتعة للعديد من المباريات.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل اليوم

القمر الصناعي :- النايل سات.

التردد :- 12765، 11054.

الاستقطاب :- أفقي.

معامل الترميز :- 27500.

معدل التصحيح :- 4/3.

نبذة عن قناة بي إن سبورت المفتوحة

هي احدي قنوات مجموعة بي إن سبورت الرياضية، التي تضم عدد من القنوات الرياضية المشفرة والمفتوحة، مثل قناة بي إن سبورت الإخبارية، وبي إن سبورت المفتوحة، وهي تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنقل القناة مجموعة من المباريات الهامة بأشهر البطولات، كما تنقل أهم الفاعيات الرياضية العالمية، ولديها عدد كبير من المراسلين الذين يتابعون مختلف الأخبار الرياضية، لتقديمها عبر شاشة قناة بي إن سبورت المفتوحة، ومنها مباراة اليوم بين الدحيل والأهلي بكأس العالم للأندية في قطر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بكأس العالم للأندية

يتم إذاعة مباراة الأهلي والدحيل اليوم في بطولة كأس العالم للأندية 2021، عبر عدد من القنوات منها بي إن سبورت HD1 المشفرة مع استوديو تحليلي يسبق المباراة بحوالي ساعة، كما أتاحت إدارة قنوات بي إن سبورت مشاهدة المباراة، عبر شاشة قناة بي إن سبورت المفتوحة، وقناة الكأس 3، والكأس 6، لكي يستمتع جمهور الفريقين بمتابعة مباراة ممتعة وشيقة.

معلق المباراة على بي إن سبورت المشفرة والمفتوحة وقناة الكأس