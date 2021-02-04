نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة bein sports hd لمتابعة مباراة الأهلي والدحيل اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي نايل سات لمتابعة الأحداث الرياضية الهامة المنقولة عبر القنوات المجانية المفتوحة لمجموعة قنوات bein sports الفضائية، حيث توفر شبكة قنوات بين سبورت قناتان يتم البث من خلالهما مجاناً عبر شاشة التليفزيون، ويتم الحصول على القنوات المفتوحة مباشرةً عن طريق ضبط تردد قناة bein sports المناسب لكل قمر صناعي، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني يمكنكم الحصول على تردد قنوات بي ان سبورت الإخبارية والمفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والدحيل اليوم في بطولة كأس العالم للأندية المقام بدولة قطر 2021م.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

تأتي باقة قنوات بي ان سبورت على رأس القنوات الرياضية الأهم على الساحة الرياضية التي تغطي كافة الأحداث الرياضية العالمية والمحلية في مختلف الرياضات وعلى رأسهم مباريات كرة القدم التي تحظى على اهتمام العديد من الأشخاص حول العالم، حيث تسعى القنوات بشكل دائم على الحصول على حقوق بث الدوريات العالمية الكبرى مثل الدوري الإنجليزي والإسباني وغيرهم.

كما تقوم بشراء حقوق بث البطولات الدولية مثل دوري أبطال أبطال أوروبا ودوري أبطال أسيا وأفريقيا وبطولة كأس العالم ومونديال الأندية ودوري الأمم الأوروبية وكأس الاتحاد الإفريقي وغيرهم من البطولات الكبرى التي يهتم عشاق ومحبي كرة القدم بمشاهدتها ومتابعتها، فهي توفر لمتابعيها كافة الأحداث الرياضية وأخر الأخبار المتعلقة بالرياضة حول العالم.

وتعطي مجموعة قنوات بي ان سبورت تجربة مشاهدة ممتعة لمتابعيها، وذلك من خلال توفيرها قنوات عديدة يتم البث من خلالهم بتقنية 4k وبتقنية HD عالية الدقة (1080p)، كما تتميز قنواتها الرياضية بنوعية صوت واضحة وقوية مع نظام الصوت (Dolby Audio).

جميع ترددات قنوات bein sports

يمكنكم الحصول على جميع ترددات قنوات بي ان سبورت المفتوحة والمشفرة الجديدة 2021 على أقمار صناعية مختلفة من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

ويجب توجيه الطبق اللاقط أو الدش على القمر الصناعي المناسب والمتاح لديك، ومن ثم ضبط الرسيفر الخاص بك وإدخال الترددات الموضحة بالمقال، كما يمكنكم الحصول على تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة عرب سات من خلال الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التشفير عرب سات 11566 12379 12245 أفقي أفقي عمودي 27500 2/3 2/3 5/6 غير مشفرة

تردد قناة bein sports الإخبارية والمفتوحة نايل سات

أعلنت قنوات بي ان سبورت الإعلامية عن تغيير ترددات القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وقد نوهت بضرورة تحديث ترددات bein sports لتلاشي انقطاع الخدمة لمستقبلي القناة، ويمكنكم التعرف على تردد قناة bein sports المجانية من خلال الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التشفير نايل سات 12604 12605 11054 أفقي 27500 3/4 غير مشفرة

وقد تم الإعلان أيضاً عن نقل مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية عبر قنوات الكأس المفتوحة، ومن يرغب في الحصول على تردد قناة الكأس 3 الناقلة مباراة الأهلي اليوم يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي والدحيل في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس الموافق لتاريخ 4 فبراير 2021م، وسيتم انقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت اتش دي bein sports hd المفتوحة مباشرةً.