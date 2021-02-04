نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة bien sports الناقلة لمبارة الاهلي والدحيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة، الناقلة لمبارة الأهلي المصري والدحيل القطري تلك المبارة المرتقبة ضمن أولي افتتاح بطولة كاس العالم للأندية 2021 يدخل النادي الأهلي المصري البطولة للمرة الرابعة في تاريخه بينما يلعب فريق الدحيل القطري البطولة للمرة الأولي في تاريخه، يتم أذاعه المبارة مجانا علي قناة bien sports المفتوحة علي جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات والأقمار الصناعية الأخري لذا نوضح للسادة المشاهدين تردد القناة المجانية

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة

يمكنك الآن ضبط التردد الجديد لقناة bien sports الرياضية للعام الجديد 2021 لمتابعة ألاحدات الرياضية الإخبارية ومشاهدة المباريات المجانية التي تقدمها إدارة القناة علي مدار 24 ساعة ويأتي من اهم وابرز الأحداث الرياضية التي يتهافت عليها الكثيرون من مشجعي كرة القدم في العالم هي مباريات كاس العالم للأندية المقرر أن تبدأ في مساء اليوم وتستمر حتي يوم الحادي عشر من شهر فبراير 2021م، والتي يسعى فيها الفريقين العربيين الأهلي والدحيل القطري من تحقيق أنجاز جديد يرفع من شان الكرة العربية أما العالم اجمع يذكر أن كبير الأندية المغربية قد حقق من قبل أنجاز كبير ووصل للمبارة النهائية كما حقق المارد الأحمر انجاز كبير بعد حصوله علي المركز الثالث من قبل في تلك البطولة.

كيفية ضبط اشارة بث قناة bien sports لمشاهدة مبارة الأهلي والدحيل القطري

القمر الصناعي نايل سات التردد 12765 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي القناة BeiN sports HD 1

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي القناة BeiN sports HD 2

طريقة ضبط التردد علي القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12379

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: افقي

طريقة استقبال التردد علي القمر الصناعي سهيل سات

التردد: 11547

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: راسي

كما يمكنك مشاهدة مبارة الأهلي والدحيل القطري مجانا أيضا عبر قناة الكأس القطرية، وكذلك العديد من القنوات الرياضية التي أعلنت مؤخرا عن بث المبارة مجانا فيما تعد اهم وابرز هذه القنوات والتي ارتفع عليها معدلات البحث الساعات الأخيرة من هذا اليوم هي تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة.