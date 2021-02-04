احصل علي 1500 جوهرة free fire يومياً مجاناً في ثلاث خطوات بطريقة شرعية

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عمر شويل - جدة احصل علي 1500 جوهرة فري فاير free fire مجاناً 2021، ازداد البحث في الفترات الأخيرة عن كيفية شحن جواهر فري فاير بطريقة صحيحة، فقد وفرنا لكم من خلال مقالنا هذا بعض الطرق المختلفة التي يمكنكم من خلالها شحن جواهر فري فاير بطريقة شريعة ومضمونة من خلال ID.

لأزالت لعبة فري فاير free fire هي افضل لعبة في الألعاب الالكترونية التي تم أنشاءها منذ عام 2017 ميلادي والتي اشتهرت كثيراً في السنوات الماضية منذ بداية عام 2019 والتي من بدايتها أخذة اللعبة اكثر التحميلات علي المتجر.

شحن جواهر فري فاير 2021

يمكن شحن جواهر فري فاير من خلال عرض *9 لشراء الألعاب والتطبيقات من متجر جوجل بلاي الخاص بحسابك.

يمكنك أولاً أن تقوم بفعل حساب علي الجيميل لكي تحصل علي الجواهر لان بدون الجميل لن تتمكن من شحن الجواهر. يمكنك الدخول علي المتجر بالحساب الخاص بك واختيار Payment. يمكنك اختيار Use Maroc Telecom billing ثم الدخول عليه. بعد الدخول علية يمكنك شراء لعبة إلكترونية. يمكنك من خلالها شراء جواهر فري فاير ولاكن عليك توفير علي الأقل 15 درهما لكي يتم شحن الجواهر.

شحن جواهر فري فاير مجاناً 2021

يبحث الكثير من لاعبين فري فاير عن كيفي يتم شحن جواهر فري فاير مجاناً لأنهم لا يستطيعون دفع شحن الجواهر، فقد ازدادت الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عن كيفية الشحن وبدون التعرض إلى ضرر، لذا قد وفرنا لكم عبر موقع ثقفني الإخباري العيد الطرق التي يمكنكم من خلالها شحن الجواهر مجانا، ومع اتباع الخطوات التالية سوف تحصل علي الجواهر مجاناً.

من خلال الدخول علي المتجر بلاي الخاص بحسابك علي الهاتف الجوال ما عليك انك تقوم بتغير الحساب الخاص ببلدك وتجعله حساب أمريكي لكي تتمكن من شحن الجواهر.

قم بتحميل التطبيقات لكي تتمكن من تجميع عدد من النقاط.

يمكنك أدخال رمز الآي دي الخاص بك لتحويل النقاط بحسابك علي اللعبة.

شحن جواهر فري فاير مجاناً.