5 أطعمة مقوية لدماغ الأطفال الرضع

5 أطعمة مقوية لدماغ الأطفال الرضعتعتبر التغذية الصحية في السنوات الأولى من عمر الإنسان مهمة لنمو عقله وتحسين وظائف المخ والذاكرة والتركيز لديه، لأن الدماغ هو أول عضو يمتص العناصر التي يتناولها الإنسان.

فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يحتاجها الطفل لتقوية دماغه، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:

البروتين

البروتين ضروري لبناء بنية الدماغ والناقلات العصبية. الفاصوليا وحليب البقر والجبن والبيض هي بعض الخيارات الصحية التي تحتوي على كميات جيدة من البروتين.

الزنك

يساعد الزنك الجسم على معالجة جميع العناصر الغذائية، ويعزز المناعة ويساعد في نمو وإصلاح خلايا الدماغ. يمكن الحصول على هذه المغذيات بسهولة من الفول والعدس والمكسرات والبذور.

الكولين

يساعد الكولين على نمو الدماغ في الرحم وأثناء الرضاعة، ويدعم تقوية الذاكرة وقوة التعلم. يعتبر إعطاء هذه المغذيات للأطفال في أول عامين أمر حيوي. يمكن العثور على الكولين في البيض وفول الصويا والبروكلي والكينوا والأسماك.

الحديد

الحديد عنصر غذائي رئيسي مطلوب لنمو دماغ الجنين وحديثي الولادة. يمكن الحصول عليه من زبدة الكاجو والعدس وفول الصويا والخضروات ذات الأوراق الخضراء.

الدهون

قد يبدو الأمر مفاجئًا، لكن أكثر من نصف دماغ الإنسان يتكون من الدهون. هذه المغذيات ضرورية لبناء روابط بين الخلايا العصبية والجهاز العصبي. للحفاظ على صحة الدماغ، قومي بتضمين المزيد من الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور والسلمون.