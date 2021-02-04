نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل تردد قناة الكأس القطرية 3 الناقلة مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تردد قناة الكأس القطرية 3 الناقلة مباراة الأهلي المصري ضد الدحيل القطري اليوم الخميس الموافق لتاريخ 4 فبراير 2021م ضمن مباريات الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية أو مونديال الأندية المقام في دولة قطر 2021م، كما سيتم نقل مباراة الأهلي اليوم عبر قناة alkass السادسة أيضاً.

وقد أعلنت مجموعة قنوات الكأس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مواعيد المباريات المقرر إقامتها اليوم وفق توقيتات الدول المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، فمن يرغب في التعرف على موعد المباراة والقنوات المفتوحة مجاناً الناقلة مباراة الأهلي والدحيل اليوم، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.

تردد قناة الكأس القطرية 3

أعلنت شبكة قنوات الكأس القطرية الرياضية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن موعد مباراة الأهلي المصري ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية قطر 2020م الذي يشارك فيه الفرق التالية (بايرن ميونخ – الأهلي – بالميراس – تيجريس أونال – أولسان هيونداي – الدحيل – أوكلاند سيتي).

كما أعلنت عن القنوات الناقلة مباراة الأهلي اليوم وهما (قناة الكأس الرياضية الثالثة – قناة الكأس القطرية السادسة)، وتعتبر قنوات الكأس الفضائية القطرية من أهم القنوات التي تهتم بالشأن الرياضي، حيث يتم تقديم العديد من البرامج الرياضية الهامة عبر شاشتها، كما تضم العديد من المحللين الرياضيين المميزين، ويسبق المباريات الهامة الاستوديو التحليلي عبر برنامج المجلس.

ونوفر تردد قنوات الكأس alkass sports على الأقمار الصناعية الآتية (نايل سات – عرب سات – سهيل سات – أسيا سات – جالاكسي) لمن يرغب في الحصول عليها وفق القمر الصناعي المناسب والمتاح لديه، حيث أصبح بإمكانكم الآن الحصول على جميع ترددات قنوات الكأس المفتوحة والمشفرة لمشاهدة ومتابعة المباريات المنقولة على شاشتها، كما يمكنكم التعرف على طريقة الحصول على القنوات المفتوحة عبر موقع الكأس الإلكتروني من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

تردد قناة alkass القطرية الرياضية 2021

بعد ضبط الطبق اللاقط أو الدش على القمر الصناعي المناسب والمتاح لديك، ثم ضبط جهاز الاستقبال “الرسيفر” وإدخال تردد قناة الكأس القطرية 3 والترددات الأخرى ثم بحث، وسيتم الحصول على قنوات الكأس المفتوحة وفق القمر الصناعي، ويمكنكم الحصول على الترددات من خلال الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد القطبية الترميز التصحيح القنوات ESHAIL SAT-2 10770 أفقي 27500 3/4 الكأس 5، 6، 7، 8 نايل سات 11919 أفقي 27500 3/4 الكأس 1، 2، 3، 4 ESHAIL SAT-2 10770 عمودي 27500 3/4 الكأس 1، 2، 4 ASIASAT 5 3660 عمودي 27500 3/4 الكأس 2 GALAXY 19 12184 أفقي 27500 3/4 الكأس 2 عرب سات 12245 عمودي 27500 3/4 مفتوحة

تردد قناة bein sports المفتوحة 2021

تم الإعلان بشكل رسمي عبر موقع قنوات بي ان سبورت عن نقل مباراة الأهلي والدحيل اليوم الخميس عبر قناة bein sports hd المفتوحة مجاناً على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، ومن يرغب في الحصول على تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية والمفتوحة 2021، يمكنه ذلك من خلال التالي:

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي المصري ضد الدحيل القطري في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.