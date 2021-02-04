نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاومي xiaomi redmi 9t السعر والمواصفات هائله وغير متوقعه وطارد للماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة شاومي xiaomi redmi 9t، أعلنت عنه شركه شاومي عبر صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما أعلنت أيضا نزوله قريبا في الشهر الحالي، كما أعلنت أيضا شركه شاومي عن سعر الهاتف والذي يعتبر مقبول جدا بالنسبة للفئات المتوسطة، وسوف نقوم بشرح هاتف شاومي xiaomi redmi 9t من خلال المقالة الأتية.

شاومي xiaomi redmi 9t

أعلنت شركه شاومي عن هاتف شاومي xiaomi redmi 9t وعن مواصفاته أيضا والتي تقارب هاتف شاومي poco m3 الذي تم إطلاقه منذ فتره قليله، شاومي xiaomi redmi 9t تم تدعيمه بمواصفات وتصميم متميز وعصري والذي يعتبر جيد جدا من حيث الاستخدام وبالنسبة للبطارية تعتبر جيده جدا عن الاستخدام بالإضافة إلي المميزات والمواصفات الأخري التي سوف يتم توضيحها من خلال الأتي.

مواصفات شاومي xiaomi redmi 9t

أعلنت شركه شاومي عن مواصفات هاتف شاومي xiaomi redmi 9t وهي كالاتي:

أبعاد الهاتف 162.3×77.3×9.6 ملي مع وزن 198 جرام.

الهاتف يدعم مكان لشريحتين اتصال من نوع نانو حتي الجيل الرابع.

الهاتف مصنوع من خامه البلاستيك.

الهاتف طارد لقطرات الماء الخفيفة.

الشاشة تأتي من نوع ips lcd كما في انفينكس infinix note 8i وتأتي بمساحه 6.53 انش وتأتي بدقه 1080×2340 بكسل بمعدل كثافه بكسلات تصل إلي 395 بكل وتأتي بدقه hd وأبعاد عرض 19.5:9 لعرض محتوي افضل كما تدعم طبقه حماية من نوع corning gorilla glass.

مساحه التخزين للهاتف تأتي بإصدارين:

الإصدار الأول يأتي بذاكره 64 جيجا مع 4 جيجا رام. الإصدار الثاني بذاكره 128 جيجا مع 4 جيجا رام.

الهاتف يدعم معالج من نوع كولاكم snapdragon 662 مع معالج رسومي من نوع adreno 610 كما في فيفو vivo v20.

الهاتف يدعم مكان لتركيب كارت ميموري يصل إلي 512 جيجا لتزويد مساحه التخزين.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم اربع كاميرات الأولي فيها بدقه 48 ميجا بكسل والثانية بدقه 8 ميجا بكسل والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل للتصوير لماكرو والرابعة بدقه 2 ميجا بكسل للعزل بالإضافة إلي دعمها فلاش ليد أحادي.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقه 8 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم بصمه اصبع مدمج بزر البور وبصمه وجه أيضا.

الهاتف يدهم بطاريه بحجم 6000 ملي أمبير وشاحن بقوه 18 وآت.

الهاتف يأتي باللون الأخضر والبرتقالي والأزرق والرمادي.

سعر شاومي xiaomi redmi 9t

أعلنت شركه شاومي عن سعر هاتف شاومي xiaomi redmi 9t الجديد والذي يتمثل في الإصدارين وهو:

النسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 174 دولار. النسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 187 دولار.

عيوب شاومي xiaomi redmi 9t

وجدت بعض العيوب البسيطة الموجودة في هاتف شاومي xiaomi redmi 9t وهي تتلخص في النقاط الأتية: