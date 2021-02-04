نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاهلي والدحيل.. تردد قنوات الكاس الرياضية Alkass Three & six HD الناقلة لكاس العالم للأندية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات الكاس الرياضية التابعة لمجموعة القنوات القطرية 2021 الناقل الحصري لمباريات بطولة كاس العالم للأندية بالموسم الجديد، حيث أعلنت مجموعة بي ان الرياضية امتلاكها الحقوق الحصرية لنقل البطولة عبر قنواتها المختلفة، وتتابع الجماهر العربية مباراة اليوم التي استعد لها الفريقين بشكل جيد، حيث اعلن الفريق الأهلي الجاهزية العالية للمباراة التي تقرر خوضها اليوم الخميس 4 فبراير 2021 أمام نظيرة الدحيل، بينما قام الفريق المنافس اليوم بشراء أربعة لاعبين بملايين الدولارات والاستعداد الجيد لمواجهة الفريق المصري الكبير.

مباريات كأس العالم للأندية

مباراة الأهلي والدحيل القطري اليوم

يخوض الفريقين اليوم الخميس المباراة الافتتاحية لبطولة كس العالم للأندية وسط ترقب جماهيري كبير، حيث تكون المباراة الأولى بالبطولة محط انظار الجميع وخاصة وسط التحدي الكبير والتصريحات الصحفية الحماسية بين لاعبي ومدربي كلا الفرقتين، حيث يتواجه الفائز منهما مع فريق بايرن ميونيخ فيما بعد، وتترقب الجماهير العربية فوز الأهلي بفارق كبير في مباراة اليوم، ويكون ترتيب فرق مباريات كاس العالم للأندية كالتالي:

الأهلي والدحيل 4 فبراير 2021.

الفائز من الفريقين السابقين مع بايرن ميونيخ في 8 فبراير 2021.

تايجرز أونال مع أولسان هيونداي في 4 فبراير 2021.

الفائز من الفريقين السابقين مع كوبر ليبيرتادروس.

تكون مباراة النهائي في 11 فبراير 2021 مع الفريقين الفائزين من الفرق السابقة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

القمر الصناعي: نايل سات .

. التردد: 11919 .

. الاستقطاب: Horizontal.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القنوات المنقولة: الكأس 1 & 2 & 4 & 3 مشفرة.

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح ESHAIL SAT-2 10770 أفقي 27500 3/4 نايل سات 11919 أفقي 27500 3/4 ESHAIL SAT-2 10770 عمودي 27500 3/4 ASIASAT 5 3660 عمودي 27500 3/4 GALAXY 19 12184 أفقي 27500 3/4 قمر عرب سات 12245 عمودي 27500 3/4

وتقوم مجموعة القنوات الرياضية بنقل العديد من المباريات العالمية والبطولات في جميع أنواع الرياضات والتي تقوم قنوات بي ان الرياضية بنقلها أيضا، وهي تتكون من ثماني قنوات يتم نقلها عبر جميع الأقمار الصناعية والقنوات المفتوحة والمشفرة، ويتابعها منذ انطلاقها ملايين الجماهير العربية والعالمية في جميع أنحاء العالم وتستمر القناة بالتقدم يوما بعد يوم.