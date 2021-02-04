نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة Bein SPORTS المفتوحة 2021 الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل 4 فبراير كاس العالم للأندية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة Bein SPORTS المفتوحة الناقلة للعديد من المباريات المحلية والعالمية والتابعة لمجموعة بي ان سبورت المشفرة، وهي المالك الحصري لحقوق بث مباريات كاس العالم للأندية بالموسم الجديد، وتخوض المباريات 6 فرق عالمية من الدول الإفريقية والاسيوية والأوروبية للتنافس على لقب البطولة والكأس، وتقوم أيضا قنوات الكأس الثالثة والسادسة بنقل المباراة الخاصة بفريقي الأهلي والدحيل اليوم.
مجموعة القنوات الرياضية المفتوحة والمشفرة
موعد مباراة الأهلي والدحيل
تم الإعلان منذ أكثر من أسبوع عن موعد المباراة الافتتاحية للبطولة اليوم الخميس 4 فبراير 2021 في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة بي ان المفتوحة، تردد قناة Bein SPORTS، وتقوم أيضا قنوات الكاس الرياضية الثالثة وأيضا السادسة بنقل المباراة اليوم مجانا على شاشاتها، وسط تحدي كبير وتنافس على الفوز بين الفريقين واستعداد تام من اللاعبين والجهاز الفني لكل فريق، وقد انتقلت الفرق إلى أرض الملعب للاستعداد لخوض المباراة والتمرن عليها، وتقام المباراة اليوم بدون جمهور.
تردد قناة Bein SPORTS بي ان سبورت المفتوحة
|التردد
|12765
|معامل الاستقطاب
|27500
|معدل تصحيح الخطأ
|4/3
|الاستقطاب
|أفقي
تردد قنوات الكأس القطرية
|القمر الصناعي
|التردد الحالي
|الاستقطاب
|الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|ESHAIL SAT-2
|10770
|أفقي
|27500
|3/4
|قمر النايل سات
|11919
|أفقي
|27500
|3/4
|ESHAIL SAT-2
|10770
|عمودي
|27500
|3/4
|ASIASAT 5
|3660
|عمودي
|27500
|3/4
|GALAXY 19
|12184
|أفقي
|27500
|3/4
|عرب سات
|12245
|عمودي
|27500
|3/4
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11919.
- الاستقطاب: Horizontal.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- القنوات المنقولة: الكأس 1 & 2 & 4 & 3 مشفرة.
الفرق المشاركة في بطولة كاس العالم للأندية
|يوم 4 فبراير
|فريقي الأهلي والحيل القطري
|يوم 4 فبراير
|تايجرز أونال مع أولسان هيونداي
|تاريخ 9 فبراير 2021
|الفائز من الفريقين السابقين مع كوبر ليبيرتادروس.
|يوم 8 فبراير 2021
|الفائز من الفريقين السابقين مع بايرن ميونيخ
|تاريخ 11 فبراير
|مباراة النهائي للفرق الفائزة
وجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي ان المفتوحة والمشفرة هي الناقل الحصري لأغلب المباريات والبطولات العالمية في كافة الرياضات، وقد أعلنت نقل مباراة اليوم على القناة المفتوحة لها كما أعلنت قناة الكأس الثالثة والسادسة نقل المباراة أيضا.
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