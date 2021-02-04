شحن جواهر فري فاير free fire2021 مجاناً بطرق جديدة خلال 3 دقائق

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من مستخدمي لعبة فري فاير الشهيرة عن طرق الحصول على شحن جواهر فري فاير مجانا بدون دفع الكثير من الأموال، وهذا ماذا نوفره إليكم عبر هذا المقال المقدم من موقع ثقفني، لعبة فري فاير في احد الألعاب الإلكترونية القتالية وهي من نوعية ألعاب البقاء، و يتم لعب هذه اللعبة بشكل جماعي مكون من 50 فرد في الجيم الواحد، وتكون المنافسة شرسه وقوية بينهم ومع نهاية اللعبة لن يتبقى سوى لاعب واحد وهو يكون الفائز بلعبة فري فاير، وللوصول إلى مستويات ذات قمة عالية لابد من امتلاك الكثير من جواهر فري فاير وإليكم في التالي خطوات شحن جواهر فري فاير مجانا.

شحن جواهر فري فاير مجانا 2021

هناك الكثير من طرق شحن جواهر فري فاير مجانا ولكن سنوفر إليكم الأفضل على الإطلاق، حيث يمكنك شحن جواهر فري فاير عن طريق الاي دي أو من خلال المتجر الأمريكي أو من خلال شركات الشحن المختلفة ومنها:

شحن جواهر فري فاير عن طريق id

حيث يتمكن اللاعب من الاتصال على الرقم الموحد 555 ثم إدخال رقم الآي دي الخاص باللاعب بداخل اللعبة، ويتم الضغط على رمز نجمه ورقم 9، وبعدها سوف يتم إرسال كود الشحن، كل ما عليك فعله هو فتح الحساب الخاص بك داخل لعبه فري فاير وإضافة الكود الموضح به عدد الجواهر التي تم الشحن بها.

شحن جواهر فري فاير عن طريق المتجر الأمريكي

يمكنك الحصول على الآلاف من جواهر فري فاير من خلال تحويل المتجر الخاص بك إلى متجر أمريكي، وذلك من خلال الدخول إلى متجر جوجل بلاي، ومنه إلى الإعدادات، ثم اضغط على خيارات الدفع؛ ثم خيارات الدفع الأخري، واختيار الدفع عبر كروم ثم الضغط على الإعدادات مرة أخرى، و تغيير البلد إلى أمريكا وبذلك يصبح لديك حساب أمريكي، ومن خلال الحصول على بعض التطبيقات من عليه سوف يتم تجميع الكثير من النقاط ومن خلال هذه النقاط يمكنك تحويلها إلى شحن جواهر فري فاير مجانا.

خطوات شحن آلاف الجواهر