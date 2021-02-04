نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكأس القطرية 2021 وكأس العالم للأندية لنقل مباراة الأهلي والدحيل اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة الكاس القطرية 2021 ومشاهدة مباراة النادي الأهلي ضد فريق الدحيل القطري في أولى مباريات النادي الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية حيث تُقام هذه البطولة داخل الأراضي القطرية، لذا يبحث العديد من المتابعين لبطولات الساحرة المستديرة في ضبط التردد الخاص بالقناة الجديد على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات والاستمتاع بأجمل الفقرات والمباريات التي تُذاع على شاشة قناة الكأس.
تردد قناة الكأس القطرية
يمكنكم الآن متابعة الأحداث الرياضية أول بأول من خلال قناة الكأس القطرية وذلك عن طريق ضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم على الترددات الخاصة بالقناة وذلك عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كما أن أولى مباريات النادي الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2021 سوف تُذاع على شاشة القناة يوم الخميس القادم الموافق 4 فبراير 2021.
تساءل الكثير من الجماهير حول تردد قناة AL Kass الكأس الجديد المفتوح عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات على وجه التحديد لمشاهدة المباراة القادمة والتي يلتقي فيها فريق النادي الأهلي مع الدحيل القطري حيث يتابع الجمهور الفريق المفضل له عبر شاشة القناة.
اضبط التردد الخاص بقناة الكأس المفتوحة القطرية 2021
تقدم قناة الكأس الفضائية الأحداث والمباريات الرياضية المختلفة بأعلى جودة ممكنة للصوت والصورة بتقنية اتش دي العالية الجودة، تردد قناة الكأس القطرية الرياضية حيث اقتربت بداية بطولة كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها عدد من الأندية المصرية ونادي بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا وهذه البطولة سوف تجذب العديد من المشاهدات للقناة حيث أعلنت القناة في وقت سابق أنها حصلت على حقوق البث المباشر لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في دولة قطر.
تردد القناة على النايل سات
|اسم القناة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|القمر الصناعي
|تردد قناة الكاس القطرية الجديد
|11919
|27500
|افقي
|النايل سات
|التردد الجديد لقناة الكاس
|12245
|27500
|افقي
|عرب سات
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