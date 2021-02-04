  أسعار هيونداي ألنترا HD المجمعة محلياً

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري للعلامات الكورية هيونداي فى مصر، زيادة أسعار طراز إلنترا HD المجمع محلياً بقيمة بلغت ألفي جنيه على الفئات المطروحة في السوق. وبحسب بيان أسعار حصل كونتكت كارز على نسخه منه، أصبحت أسعار طرازات إلنترا HD كالتالي: سعر الفئة الأولى 240,900 جنيه، بدلًا من 238,900 جنيه. سعر الفئة الثانية 247,900 جنيه، بدلًا 245,900 جنيه. سعر الفئة الثالثة 253,900 جنيه، بدلًا من 251,900 جنيه. سعر الفئة الرابعة 260,900 جنيه، مقابل 258,900 جنيه. سعر الفئة الخامسة 268,900 جنيه، مقابل 266,900 جنيه. تعتمد هيونداى إلنترا HD المجمعة محلياً على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1.6 لتر، يولد 121 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن.متر، ينقل القوة إلى العجلات صندوق تروس أوتوماتيك من 4 سرعات.

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