نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إخفاء صورة حسابك على واتساب وجعلها مقتصرة على جهات الاتصال فقط حفاظاً على الخصوصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة على الرغم من ما تم إشاعة مؤخرًا عن قيام شركة واتساب بمشاركة بيانات العملاء مع شركة فيس بوك، إلا أن تطبيق واتس اب قد أكد على عدم صحة هذه الإشاعات، وبالتالي يمكنكم التعرف عبر هذا التقرير عن طريقة اخفاء صورة حسابك على واتساب حيث أن واتساب يقوم بحفظ جميع البيانات الخاصة بالعملاء دون مشاركتها مع أي جهة، حيث أن المكالمات والرسائل، وكذلك الصور الفيديوهات وجميع البيانات تكون مشفرة من قبل الطرفين، وهذا الأمر يعني أن ما يتم إرساله من خلال واتس اب يظل قاصرًا عليك وعلى الأشخاص الذين تقوم بمشاركة بياناتك معهم، ولا يمكن لأي شخص من شركة فيس بوك أو واتساب من معرفة البيانات أو الرسائل الخاصة بالمستخدمين.

اخفاء صورة حسابك على واتساب يمنحك الخصوصية

وعليه فإن الذي يتمكن فقط من الوصول إلي البيانات الخاصة بالمحادثة هم طرفي المحادثة والهواتف التي يتم إجراء المحادثة عليهم، أو التطبيقات الذين يكونان مثبت عليهم التطبيق، ولذلك يمكننا أن نقول أن واتساب من أكثر التطبيقات الآمان على جميع معلومات وبيانات أشخاصهم، حيث يمنح التطبيق المستخدمين العديد من أدوات الضبط التي تحافظ على خصوصيتهم ومن بين هذه الأدوات هى اخفاء صورة حسابك على واتساب نهائياً أو جعلها مقتصرة على جهات اتصالك فقطـ، ولكن مع ذلك هناك بعض المعلومات التي يمكن أن يستخدم تطبيق واتساب ويشاركها مع غيره من التطبيقات، ويكون ذلك بعد أن يحصل التطبيق على موافقة منك أولاً، مثل اسمك ورقم هاتفك، وبعض أنماط الاستخدام الخاصة بك، والتي تشتمل على:

بعض الميزات التي تقوم باستخدامها.

بعض المجموعات التي قمت بالانضمام إليها.

الطريقة التي تقوم بالتفاعل معها داخل التطبيق مع الآخرين.

الوقت الذي قمت فيه بالتسجيل في واتساب.

وأخر وقت قمت فيه باستخدام تطبيق واتس آب.

وعدد مرات إرسال الرسائل التي قمت بها.

وبعض المعلومات الإضافية عنك مثل:

استخدام ميزة الحالة.

وبيانات الجهاز.

إخفاء صورة حسابك وجعلها مقتصرة على تطبيق واتساب

إذا كنت ترغب في إخفاء صورتك الشخصية على واتساب التي تقوم بوضعها على تطبيق الواتس اب بحيث لا يستطيع أحد من الأشخاص الوصول إليها، وكذلك الأشخاص الذين لديهم رقم هاتفك المحمول الخاص بتطبيق واتس آب، فيمكنك ذلك من خلال إتباع بعض الخطوات التالية، مع العلم أن إلغاء هذه الخاصية لا يمنعك من رؤية صور أي شخص آخر من الأشخاص المشتركين معك على واتساب

خطوات إخفاء صورة حسابك على واتساب