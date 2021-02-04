نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جربوا استخدام Whatsapp بتلك الخدعة لتوفير الكثير من باقة الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدعة لتوفير استهلاك واتساب للإنترنت، تطبيق واتساب تطبيق المراسلة الشهير الأكثر استخدامًا من تطبيقات المراسلة الفورية المجانية، حيث يسمح للمستخدم بسهولة إرسال مقاطع الفيديو والصور والرسائل والكثير من الوسائط الأخرى والتي تسحب الكثير من باقة الإنترنت، لذلك قد يقلل البعض من إرسال ومشاركة ما يود مع الأخرين نظرًا لسحب الكثير من ميجات باقة الإنترنت، وهنا يقدم لنا الموقع التقني موقع Zeebiz خدعة لتقليل استهلاك واتساب للإنترنت وبالتالي يتم توفير مقدار أكبر من المال.

طريقة توفير استهلاك باقة الإنترنت عند استخدام واتساب

يمكن لمستخدمي تطبيق Whatsapp أن يتبعوا الخطوات التالية لتطبيق طريقة تقليل استهلاك واتساب للإنترنت من الباقة وهي:

فتح تطبيق واتساب Whatsapp.

التوجه للنقاط الثلاث العلوية تجاه اليمين، والضغط على اختيار الإعدادات أو Settings منها.

ومن الخيارات الواضحة أمامك قم باختيار Storage and data options أو خيارات التخزين والبيانات.

ومنها يتم التوجه إلى اختيار media auto download أو التنزيل التلقائي للوسائط.

ومن ثم تظهر بعض الخيارات الأخرى يتم البحث عن اختيار Use less data for calls أو استخدام بيانات أقل للمكالمات.

يتم تشغيل الميزة السابقة وتفعيلها لتقليل استخدام واتساب للإنترنت.

بعد ذلك سيقوم تطبيق واتساب بتقليل استهلاكه من الإنترنت أثناء المكالمات.

تحديثات تطبيق واتساب المؤخرة

وكما هو معروف عن الشركة المالكة لتطبيق واتساب والمالكة كذلك لتطبيق فيسبوك الشهيرين، فإنها تسعى لتوفير جميع سبل الحماية والأمان للمستخدمين، ولذلك أوضحت أنها تقوم الآن بتطوير خدمات الأمان والحماية لمن يستخدم تطبيق واتساب ويب أو واتساب على سطح المكتب، حيث سيتم السماح بربط الحسابين معًا ولكن باستخدام بصمة الوجه أو بصمة الأصبع، وبذلك توفر قدر أكبر من الحماية لبيانات وخصوصية المستخدم لتطبيق واتساب من الأشخاص الفضوليين، وعند توفير تلك الخاصية الجديدة والسماح بتوفير قدر أكبر من الحماية فإنه سيطلب منك فتح التطبيق كل مرة بصمة الأصبع أو الوجه أو باستخدام رمزQR وهو رمز الاستجابة السريع.