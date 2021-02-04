تحذير من رابط خبيث على "واتسآب"
حذر الباحث الأمني في شركة "ESET"، لوكاس ستيفانكو، من فيروس خطير انتشر عبر رسائل تطبيق واتساب حصرا على هواتف بنظام تشغيل أندرويد.
ويمكن أن يهاجم الفيروس الهاتف الذكي بعد الضغط على رابط رسالة كاذبة تزعم فوز المستخدم بهاتف جديد، وينقل الرابط المستخدم إلى موقع مشابه لمتجر تطبيقات "Google Play"، حيث يُطلب منه تثبيت تطبيق "Huawei Mobile"، بحسب ما نقله الموقع "وي ليف سكيوريتي".
بعد الانتهاء من التثبيت، يطلب التطبيق الوصول إلى الإشعارات، التي من خلالها سيتم تنفيذ الهجمات، حيث يقوم الفيروس باستخدام وظيفة الاستجابة السريعة لإرسال الرابط إلى أصدقاء المستخدم. في الوقت نفسه، تُرسل مثل هذه المراسلات مرة واحدة في الساعة، ووفقًا لستيفانكو، هذه محاولة من قبل البرامج الضارة لإخفاء نفسها.
وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق يطلب أيضًا أذن التشغيل في الخلفية. عادة، كما يلاحظ الخبراء، غالبًا ما يستخدم المحتالون هذه الأساليب لكسب المال عن طريق عرض الإعلانات على شاشة الهاتف الذكي. وينتشر هذا الفيروس فقط على هواتف أندرويد.
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