نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء شدات ببجي بالأيدي من الموقع الرسمي بطريقة مضمونة 100% في المقال التالي
عمر شويل - جدة شراء شدات ببجي بالأيدي ، لعبة ببجي تعد الآن من اشهر الألعاب الموجودة عالمياً، حيث أنها تعتبر أولي الألعاب التي صممت بهذه الفكرة، وفكرتها تدور حول مجموعة من الأشخاص الموجودين علي جزيرة أو بلدة ما، يكونون فريق ويحاربون سوياً باقي الأشخاص الموجودين علي نفس الجزيرة أو المكان، ومن يظل علي قيد الحياة للنهاية فهو الفائر ويفوز فريقه في لعبة ببجي.
شراء شدات ببجي بالأيدي
يبحث كثير من لاعبي لعبة ببجي لشراء أو شحن شدات ببجي، التي توفر لهم الحصول علي العناصر المميزة الموجودة داخل اللعبة، ومن ضمنها السكاكين أو الأزياء أو الأسلحة وغيرهم، وهنا سوف نوضح طريقة شحن شدات ببجي مجاناً بالأيدي من الموقع الرسمي.
الخطوات لشحن الشدات ببجي:
- نقوم بالدخول علي موقع ميدس باي، هذا الموقع معتمد ويعتبر شريك مع الشركة المنتجة للعبة ببجي.
- بعد الدخول علي الموقع، نقوم بوضع الأيدي ID الخاص بنا، سوف نجده بداخل لعبة ببجي وهذا رقم تعريف اللاعب، نقوم بكتابته داخل الخانة الموجودة في موقع ميدس باي.
- ثم نضغط تم أو Ok، سوف يظهر اسمك المسجل داخل اللعبة المرفق بالأيدي.
- ثم تختار طريقة الدفع عن طريق اسم بطاقة الائتمان المتاحة لديك.
- ثم نختار السعر الذي سوف ندفعه مقابل هذه الشدات، ثم نضغط شراء.
- سوف تظهر صفحة جديدة خاصة بطاقة الائتمان التي قمت باختيارها، قم بملء البيانات الخاصة بها.
- ثم سوف يقوم بتحويلك إلي صفحة لتضيف حساب خاص بك.
- بعد عمل حساب خاص بك، سوف يظهر رابط، قم بالضغط عليه.
- سوف نختار النسخة وهي الافتراضية أو العامة، ثم نضغط التالي.
- سوف يقوم بربط الحساب الخاص بك ويطلب منك إدخال رقم هاتفك، قم بإدخاله، ثم اضغط التالي.
- وبعدها سوف تصلك رسالة بها كود تأكيد خاص بك علي رقم هاتفك، قم بإدخال الكود، ثم اضغط التالي.
- بعد تنفيذ جميع الخطوات السابقة، سوف نقوم بتسجيل الدخول، عن طريق الحساب الخاص بك والرقم السري.
- ثم سوف يظهر لك جميع بياناتك التي قمت بإدخالها مسبقاً، ثم اضغط تأكيد أو تنفيذ.
- الآن حصلت علي شدات ببجي، قم بالتأكد بالدخول علي لعبة ببجي، سوف تجد عدد الشدات تم زيادته.
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