نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي pubg mobile مجانا بالصور بدون برامج بطريقة سريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي pubg mobile مجانا، بالطرق الفعالة المضمونة التي تجعلك في حالة سرور وبهجه بالحصول علي شدات ببجي دون أن تدفع أي نقود، فهناك من يبحث في الكثير من المواقع عن شحن شدات ببجي ولكن لا يعرف ما هي الطريقة الأمنة التي لا غني عنها لمن يرغب في الحصول علي الألف من UC والشدات المجانية، في هذا المقال سنذكر لكم الشحن بالصور وبترتيب دقيقة يوفر عليك مجهود البحث والتدقيق، ولكن نؤكد علي أحبابنا القراء الكرام أن هذه الطريقة لا يعرفها مئات الألف حول العالم فأنها من احدث الطرق الصحيحة والتي تضمن من خلالها سلامة وامن حسابك دون التعرض إلي المخاطرة بالطرق التي الغير رسمية فيجب عليك القراءة بعناية شديدة وعدم التسرع وعدم تخطي احد فقرات المقال لان كل جزء مرتبط بالذي قبله.



شحن شدات ببجي pubg mobile مجانا

عرضنا إليكم من قبل طرق شحن شدات ببجي المجانية من خلال تطبيقات ببجي موبايل المجانية ولكن الكثير من المتابعين اشتكي من طول الخطوات التي يستغرقها في عملية تجميع النقاط التي يحصل عليها من خلال التطبيقات ومن ثم استبدالها بعد ذلك إلى عدد كبير من الشدات المجانية، ولكننا سنستعرض إليكم طريقة كسب الشدات في وقت اقل بكثير من الطرق التقليدية التي كانت تتم من قبل عن طريق التطبيقات التي كان أبرزها شحن شدات ببجي في 30 ثانية، سنقدم لكم الآن عملية الشحن دون اللجوء إلي التطبيقات أو المواقع مطلقا فتابع تفصيل الشحن من خلال الفقرتين القادمتين.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا

يمكنك الدخول مباشرة إلي شحن شدات ببجي مجانا من خلال قسيمة تحدي المكافأة حيث يتطلب من اتباع الخطوات البسيطة التالية في هذه الفقرة ثم الفقرة التالية.

الدخول علي الأحداث الضغط علي موصي بلي كما في الصورة التالية:

نقوم بالضغط علي التقرير الأسبوعي كما في الصورة التالية:

ثم الضغط علي كلمة انطلق ومنها نقوم بالنزول اسفل ستجد العديد من البطاقات وتقوم بتجميعهم عبر حزمة مهرجان طبقة الموسم، ثم الانتقال إلي الفقرة التالية لتكملت أجراءات الشحن الذي يصل إلي 600 شدة مجانا.

الخطوات الأخيرة للحصول علي 600 شدة مجانا

بعد الانتهاء من تجميع القسام ستتمكن من الدخول علي البطولة والحصول علي الشدات ولكن اغلب المشاكل التي تواجه اللاعبين من عدم وجود قسائم تحدي المكافئة هي عدم تحديد اسم الدولة جيدا، بعد التأكد من ظهور تحدي المكافئة ظاهر في اللعبة يرجي منك القيام بالضغط علي تحدي المكافئة كما في الصورة القادمة:

ثم القيام لعب مباريات كلاسيك عليها نقاط اكبر جدا مثلا 20 UC يكون عليه نقاط اكبر من 10 UC، ويمكن لعب الجولات فري أو جماعي، فمن الأفضل الضغط علي الجميع، في هذه المبارة إذا قمت بالفوز ستحصل علي 4000 نقطة تقريبا، بعد الانتهاء ستذهب إلي استرداد المكافأة للحصول علي ما يقارب من 600 شدة كما حصلت علي مراكز أولي تضمن اكبر عدد النقاط وشدات ببجي المجانية، كما يمكنك حصد الكثير من الشدات المجانية إذا اتبعت هذه الخطوات مجددا ولكن عليك الانتباه جديدا في كافة الخطوات اللازمة لإتمام عمليات الشحن ولا تتسرع مطلقا.

في النهاية ننتظر كافة تعليقاتكم اسفل المقال ونتمنى لكم النجاح في عملية شحن شدات ببجي pubg mobile مجانا بالصور.