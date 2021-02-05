كيفية شحن شدات ببجي pubg مجانا 2021 في ثواني وبطاقات شحن شدات ببجي الجديدة

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عمر شويل - جدة كيفية شحن شدات ببجي pubg مجانا 2021 توجد الكثير من الطرق المختلفة، لشحن لعبة ببجي، التي تخفى عن الجميع، حيث يتوافر منها المجانية، كما يوجد منها المدفوعة التي يستعملها الجميع في أنحاء الوطن العربي بأكمله، ومن المعروف أن عملية الشراء تتم من خلال موقع بطاقاتي، أو من خلال بطاقة ببجي.

كيفية شحن شدات ببجي pubg مجانا 2021

نجحت لعبة ببجي في تحقيق نجاح كبير في جميع أنحاء العالم، وقد استغرق نجام لعبة ببجي وقت قصير للغاية مما جعل الجميع يسعي لشحن شدات ببجي مجانا.

حتى أصبحت من أهم وأفضل الألعاب الحماسية في العالم، حيث أن عدد من قاموا بتحميل اللعبة قد تجاوز المائة مليون شخص خلال الفترة السابقة.

كما تم توفير اللعبة بشكل مجاني من خلال تطبيقات آبل ستور، بالإضافة إلى سوق بلاي، ويعد من السهل تحميل لعبة ببجي بشكل مجاني، وتكمن الصعوبة الحصول على شدات ببجي مجاناً.

لذا سنقوم بتوضيح الأمر فيما يلي:

متطلبات لعبة ببجي pubg على جهاز الحاسوب

لابد من توافر مساحة كافية لا تقل عن 35 جيجا بايت، داخل الذاكرة الداخلية، المعروفة باسم “الهارد ديسك” للحاسوب.

يجب أن لا تقل سرعة الإنترنت عن 2 ميجا بايت.

يجب أن لا يقل المعالج عن القيام بالمعالجات التالية Intel core i5، أو AMD Ryzen 5-1600.

يجب أن لا يقل كارت الشاشة عن 4 جيجا بايت، حتى يستطيع اللاعب الاستمتاع باللعب دون حدوث تهنيج للجهاز.

يجب أن يعمل نظام التشغيل على نظام ويندوز 7-8-10 وذلك مع إصدارات الـ 32، أو 64.

يشغل حجم اللعبة 1,73 جيجا بايت.

في حال توافرت هذه المواصفات في جهاز الحاسوب الخاص باللاعب يمكن تحميل لعبة ببجي.

بطاقات شحن شدات ببجي



يتم البحث مؤخراً عن كيفية شحن شدات ببجي، للقيام بلعب اللعبة والتمتع بها وتحقيق الفوز فيها، حيث أن لاعبي اللعبة يريدون شحن شدات ببجي.

حيث أن الهدف من ذلك شراء الأسلحة، أدوات الحرب، والملابس، لذلك يوجد أكثر من طريقة لشحن الشدات ببجي بداية من استخدام بطاقة جوجل بلاي كالتالي: