حصريًّا…التردد السحري الجديد لجميع قنوات النايل سات لعام 2021 م

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عمر شويل - جدة التردد السحري الجديد لجميع قنوات النايل سات ، يستفسر الكثير من الفنيين عن التردد الجديد لجميع قنوات النايل سات 2021 م، فبالرغم من كثرة الأقمار الصناعية مثل الهوت بيرد والأسترا الأوربي إلا أنه لايزال القمر الصناعي الناسل سات هو مصدر اهتمام كبير جدًا داخل العالم العربي، حيث أنه يُعد الأكثر مشاهدة بين بقية الأقمار الصناعية فى منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا، فالكثير من الفنيين يعتبرون هذا التردد السحري الجديد لجميع قنوات النايل سات هو بمثابة طوق نجاة لهم، توفيرًا للوقت والجهد وسر من أسرار مهنتهم حتى يكون الآخرين فى حاجة دائمة لهم، ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن التردد السحري الوحيد القادر على تنزيل جميع قنوات النايل سات فى أقل من خمس دقائق.

التردد السحري الجديد لجميع قنوات النايل سات لعام 2021 م

من المعروف أن القمر الصناعي النايل سات هو الأكثر شهرة من بقية الأقمار الصناعية الأخرى، لذا يبحث الفنيون عن التردد الشبكي الجديد المسمى بالتردد السحري لجميع قنوات النايل سات، عن طريق ادخاله فى المكان المخصص له بالريسيفر بعد ضبط الطبق الهوائي على الاتجاه الصحيح للقمر الصناعي النايل سات، ويستطيع أى فرد من تنزيل التردد السحري الجديد بعد تحديث بيانات الريسيفر وتنزيل جميع القنوات الجديدة والحصرية.

يضم القمر الصناعي النايل سات أكبر القنوات التي لامثيل لها وينجذب إليها كافة الأسر داخل العالم العربي، فتحتوي على القنوات الاخبارية والقنوات الرياضية وقنوات الأفلام العربية والأجنبية، بالاضافة إلى قنوات الأطفال المحببة لدينا وقنوات المسلسلات والقنوات الغنائية والترفيهية، ويتضمن القمر أيضًا على قنوات السعودية الرياضية وقنوات الجزيرة القطرية ومجموعة قنوات mbc والحياة وغيرها من القنوات، التى تحظى على اعجاب العديد من المشاهدين، لذا لابد من معرفة أفضل تردد لضبط القمر الصناعي النايل سات 2021 م لمشاهدة كافة القنوات المحببة لدينا على مدار 24 ساعة.

طريقة استقبال التردد السحري الجديد على النايل سات

لتنزيل التردد السحري الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات لابد من اتباع بعض الخطوات وهى كالتالي:

نحذف القمرالصناعي النايل سات من جهاز الريسيفر. ننتقل إلى الاعدادات أو الضبط . نختار خاصية بحث الشبكة . نختار القمر الصناعي النايل سات. ندخل التردد الشبكي السحري الأتي

القمر الصناعي النايل سات التردد 10758- 12054-11317 الاستقطاب عمودي ( V ) معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

وفي حالة عد تناسب التردد مع الريسيفر من الممكن تنزيل التردد التالي: