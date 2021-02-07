كيفية إستعادة المنشورات المحذوفة من الفيس بوك

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عمر شويل - جدة إستعادة المنشورات المحذوفة من فيس بوك، قامت الشركة المالكة لموقع فيس بوك للتواصل الإجتماعي بالكشف عن ميزة جديدة يمكن للمستخدم عن طريقها حذف المنشورات القديمة بشكل جماعي وذلك بدلًا من أن يتم الاضطرار إلى حذف تلك المنشورات مرة واحدة تلو الأخرى، أو لكي يتم إغلاق الحساب وإنشاء حساب جديد.

حذف منشورات فيس بوك

قامت شركة فيس بوك بالإعلان عن تطوير بعض الخصائص التي تخص المنشورات على الحساب الخاص بالشخص على موقع التواصل الإجتماعي والتي يمكن من خلالها أن يتم إستعادة بعض المنشورات أو أيضًا عدة منشورات مرة واحدة.

خطوات حذف منشورات فيسبوك

قامت شركة فيس بوك بتوضيح الخطوات التي يجب أن يتم إتباعها لكي يتم حذف جميع المنشورات من الحساب الشخصي دفعة واحدة، وتلك الخطوات كما يلي:

في البداية يتم التوجه إلى الصفحة الشخصية. يتم النقر على الثلاث نقاط التي تجاور الإسم بجانب خاصية إضافة قصة جديدة. يتم اختيار سجل النشاط. ستظهر قائمة جديدة يتم من خلالها الضغط على خيار إدارة سجل النشاط. يتم بعد ذلك اختيار المنشورات. بعدها يتم التحويل على القائمة التي تحتوي على جميع المنشورات. يقوم الشخص بالنقر داخل حق المربع في أعلى الشاشة لكي يتم إختيار جميع المنشورات.

إستعادة منشورات فيس بوك المحذوفة بالخطأ

قامت شركة فيس بوك بالتوضيح أنه يمكن أن يتم إستعادة جميع المنشورات التي قد تم حذفها بالخطأ أو تم حذفها عن عمد، كما أن قام موقع فيسبوك الموجود على موقع التواصل الإجتماعي بتحديد طريقة تنفيذ إجراء الحذف لذلك أشارتشركة فيسبوك أن هناك خيارين لكي يتم حذف المنشورات، الخيار الأول هو أن يتم النقل إلى السلسلة الخاصة بالمهملات لكي يتم حذفها بشكل نهائي.