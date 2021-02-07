نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع ببجي الرسمي لتحويل الشدات مجانا وشحن ملايين الشدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع ببجي الرسمي لتحويل الشدات ، شحن ببجي يعد أمر مهم من اجل الاشتراك في الموسم الذهبي Royal pass فيحاول الكثير من اللاعبين اللجوء إلى مواقع كثيرة من اجل شحن شدات ببجي موبايل والحصول على عملات الUC للاشتراك فالموسم الذهبي وأسهل طريقة لتفعيل الرويال باس الذهبي والحصول على العديد من الجوائز من الأسلحة تساعدك على القتال والفوز بسهولة والقنص بتقنيات جيدة وملابس متنوعة متميزة ومركبات جديدة والعديد من المهمات الأسبوعية واليومية ولكن عندما يدخلوا اللاعبين على مواقع شحن شدات ببجي موبايل ويقوموا بوضع الاي دي الخاص بيهم فلا يحصلون علي شدات ببجي مجانا فهي مواقع مزيفة فقط فاحرص ألا يقوموا بعملية النصب عليك .

موقع ببجي الرسمي لتحويل الشدات والاشتراك الرويال باس

الاشتراك في الرويال باس RP، فاليك ما يحمله من معني كلمة الرويال باس باللغة العربية فهي تعني “التذكرة الموسمية” أو “الممر المملكي” وهو عبارة عن العرض الموسمي تقوم الشركة المصممة والمطورة من ببجي تقدمه للاعبين كل موسم جديد من اللعبة، وهو يحتوي على مهام يومية ومهام أسبوعية وجوائز عديدة ومختلفة ومتنوعة منها ملابس بأشكال متميزة تميزك عن باقي اللاعبين مختلفة وجديدة وأسلحة تجعلك تفوز بسهولة وتقنيات للقنص والقتل تمكنك من الفوز فالدور الأول وقنابل، وهذا ما يساعد اللاعبين على تقدم في المستويات اللعبة.

شحن شدات ببجي موبايل لتحويل الشدات

من اجل الحصول على شدات ببجي موبايل يوجد طريقين فقط واح منهم مجانا و الاخر بالمال اليك الطريقين :

الحصول على شدات ببجي من الاعلانات

يمكنك شحن والحصول علي شدات ببجي وهي عملة الUC التي تتيحها اللعبة بداخل الجيم عن طريق الإعلانات Ads، وهذا هو النوع المجاني لشحن شدات ببجي وعادة ما يتوقف الشحن المجاني من الاعلانات عندما يصل اللاعب الي المستوي ما بين ال 50 إلي 60، حيث يمكنك استرداد شدات ببجي التي تريدها بدون استخدام أي من المال أو استخدام اللاعب للفيزا الخاصة به، ولا يضطرك إلي استخدام الفيزا الوهمية (المزيفة) التي من الممكن أن تعرضك إلي غلق و حظر الحساب الخاص بك بعد فترة.

يمكن للاعب أن يقوم باستبدال النقاط المكتسبة من تحميل إلي تطبيقات Google Play الموجوده داخل متجر جوجل بلاي الأمريكي أو الفرنسي ب بطاقات Google Play وعند إضافة طرق الدفع يظهر لك رصيد Google Play الخاص بك، ثم تذهب إلي اللعبة، وتختارعدد الشدات المراد شحنها في الحساب الخاص بك.

الاشتراك في رويال باس الذهبي

ليس مجاني مثل الاعلانات بل هو متاح فقط لمن يقوم بشرائه من خلال متجر شدات ببجي الموجود بداخل اللعبة، وهو شراء شدات بأسعار وعروض مختلفة من خلال الفيزا أو بطاقة الائتمان الخاصة بلاعب و إليك أسعار شدات ببجي .