نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم 2021/02/07 في الدوري في المقال التالي
عمر شويل - جدة متابعينا الأعزاء محبي كرة القدم المصرية داخل مصر وخارجها يسعدنا اللقاء بكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد، والتي تعتبر من أكثر القنوات الرياضية العربية مشاهدة في الوقت الحالي التي ستنقل مباراة نادي الزمالك ضد سيد البلد الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري من ملعب القاهرة الدولي في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تبدأ القناة الأستوديو التحليلي للمباراة في السادسة والنصف مساءً قبل بداية المباراة بساعة كاملة، لتحليل كل جوانبي المباراة الهامة اليوم.
نبذة مختصرة عن قناة أون تايم سبورت
قناة أون تايم سبورت هي قناة فضائية مصرية متخصصة في الرياضة، تبث برامجها بصورة مفتوحة على مدار 24 ساعة في اليوم، وهي ملك شركة إعلام المصريين والهيئة الوطنية للإعلام تبث برامجها من استوديوهاتها من مدينة الإنتاج الإعلامي المصري، كانت بديتها عام 2017 باسم قنوات أون سبورت، وكانت بديتها قوية حيث حصلت القناة على بث السوبر الإسباني في عامها الأول، ثم تم دمجها مع قناة تايم سبورت عام 2019 أثناء مباريات البطولة الأفريقية التي أقيمت في مصر في ذات العام.
مباريات اليوم على قنوات أون تايم سبورت
|المباراة
|الموعد
|وادي دجلة * غزل المحلة
|تلعب الساعة 14.30 بتوقيت القاهرة، 15.30 بتوقيت مكة المكرمة
|الزمالك * الاتحاد السكندري
|تلعب الساعة 19.30 بتوقيت القاهرة، 20.30 بتوقيت مكة المكرمة
تردد قناة أون تايم سبورت الجديد
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|10853
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم في الدوري
تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساءً اليوم الأحد 2021/02/07 في الجولة أل 12 من الدوري، الذي يحتل صدارته الزمالك برصيد 23 نقطة بعد لعب 10 مباريات في الدوري، ويأمل في الفوز الليلة على الاتحاد ومواصلة تصدره للترتيب خاصة أنه تلقى خسارة مفاجأة الأسبوع الماضي من نادي غزل المحلة، بينما الاتحاد بقيادة حسان حسن يأمل في الفوز أيضاً لتحسين ترتيبه في الجدول الذي يحتل فيه المركز أل 10 برصيد 11 نقطة بعد لعب 7 مباريات.
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