نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم 2021/02/07 في الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعينا الأعزاء محبي كرة القدم المصرية داخل مصر وخارجها يسعدنا اللقاء بكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد، والتي تعتبر من أكثر القنوات الرياضية العربية مشاهدة في الوقت الحالي التي ستنقل مباراة نادي الزمالك ضد سيد البلد الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري من ملعب القاهرة الدولي في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تبدأ القناة الأستوديو التحليلي للمباراة في السادسة والنصف مساءً قبل بداية المباراة بساعة كاملة، لتحليل كل جوانبي المباراة الهامة اليوم.

نبذة مختصرة عن قناة أون تايم سبورت

قناة أون تايم سبورت هي قناة فضائية مصرية متخصصة في الرياضة، تبث برامجها بصورة مفتوحة على مدار 24 ساعة في اليوم، وهي ملك شركة إعلام المصريين والهيئة الوطنية للإعلام تبث برامجها من استوديوهاتها من مدينة الإنتاج الإعلامي المصري، كانت بديتها عام 2017 باسم قنوات أون سبورت، وكانت بديتها قوية حيث حصلت القناة على بث السوبر الإسباني في عامها الأول، ثم تم دمجها مع قناة تايم سبورت عام 2019 أثناء مباريات البطولة الأفريقية التي أقيمت في مصر في ذات العام.

مباريات اليوم على قنوات أون تايم سبورت