نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فك حظر سناب شات ورابط فك الحظر وفتح الشات المحذوف من سناب شات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فك حظر سناب شات الذي تم حظره من شركة سناب شات حتي بعد التحديثات الأخيرة لتطبيق سناب شات علي الاندرويد والايفون وبذلك سيتم شرح فك حظر سناب شات علي جوالك وكيف تفعل الرسائل المحظورة من سناب شات وتفعيل الوضع الليلي للبرنامج يتميز سناب شات بالتحديثات المتطورة فيتم استخدام رابط فتح قفل سناب شات الذي تم حظره بسبب اختراق بعض مستخدمي التطبيق للشروط والأحكام ويتم تفعيل سناب شات واستخدام سناب شات في إرسال الصور والمقاطع المرئية ذات التأثيرات الجميلة.

وحيث مكنت التحديثات من تحميل سناب شات لجوالات الهواوي وطريقة قراءة الرسائل في التطبيق دون علم الشخص المرسل بانك قرأت الرسائل وإمكانية استخدام الوضع المظلم للسناب شات وامكانية إلغاء إشعارات رسائل سناب شات استعادة الرسائل المحذوفة من تطبيق سناب شات snap chat.

كيف افتح شات سناب شات المحظور

كيفية فتح الشات المحظور من سناب شات علي جوالك بطرق سريعة وسهلة:

فتح رابط شركة سناب شات للدعم للتواصل.

اضغط علي الدخول علي حسابي my acount log in.

أنقر علي أختيار أعتقد أن حسابي تم أختراقه.

عند الجزء السفلي للصفحة أنقر علي نعم.

يمكنك كتابة أسمك “أسم المستخدم” وكتابة البريد الإلكتروني ورقم الجوال.

يمكنك كتابة رسالة لاستعادة حسابك مرة أخري.

يمكنك النقر علي إرسال.

سبب حظر الحساب في سناب شات

الحظر في سناب شات له أسباب كثيرة فبعد التحديث الأخير لسناب شات فوسعت شركة سناب شات من تقنيتها وأعلنت شركة سناب شات عن أسباب الحظر:

استخدام أدوات أخري غير الأدوات الرسمية المستخدمة في تطبيق سناب شات وهذا يعد بند مخالف.

عند كثرة إرسال رسائل مزعجة ومتكرره إلى الآخرين فهذا يصنف في التطبيق مخالف ومزعج.

عند إضافة عدد كبير من الأصدقاء علي دفعة واحدة بدون التأكد من رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

سبب كبير من حظر الحسابات هو حمايتها من الاختراق وضمان خصوصيتها.

كيفية فك حظر سناب شات

أولاً: يمكنك حذف جميع الإضافات والأدوات الغير رسمية التي فعلتها علي التطبيق.

ثانياً: افتح موقع سناب شات الرئيسي.

ثالثاً: بعد استكمال عمليات الدخول إلى موقع سناب شات باستخدام حسابك الذي تم حظره.

رابعاً: عند الدخول يتم النقر علي كلمة إلغاء الدخول ذات اللون الأصفر في صفحة الدخول وهي بالشكل التالي “unlock”.

خامساً: عند الدخول إلى قائمة الإعدادات setting تأكيد رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

ما هو رابط فتح قفل سناب شات

رابط فك حظر سناب شات يتم السؤال عنه دائما ويبحث عليه الكثير من مستخدمي برنامج سناب شات وليتمكنوا من تفعيل الحسابات المحظورة ويتمكنوا من الدخول إلى رابط فتح قفل سناب شات.