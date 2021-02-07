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عمر شويل - جدة كيف تلعب لعبة فري فاير free fire مثل المحترفين ؟ من ضمن الأسئلة التي يبحث عنها كثير من اللاعبين حول العالم، فلعبة فري فاير هي اللعبة القتالية الأكثر استخدامًا على الهاتف المحمولة حسب الإحصائيات الأخيرة تم تطوير اللعبة من قبل شركة Garena، ولكن اللعبة استطاعت في وقت قصير جذب أنظار جميع اللاعبين بالعالم، وإذا كنت مبتدأ لا تعرف كيفية اللعب أو من المبتدئين في اللعب في الخطوات التالية تستطيع اللعب تمامًا مثل المحترفين.

كيف تلعب لعبة فري فاير free fire مثل المحترفين

تلاحظ أن اللعبة يوميًا يدخل عليها الكثير من التحسينات لذلك تختلف الأمور يوميًا ولكن هذه أهم الملاحظات المناسبة التي تُساعدك على تحقيق الفوز:

تعتمد اللعبة على اللعب الجماعي ولكن تستطيع اللعب منفرد أو تكون فريق وتنزل أرض المعركة مع 49 لاعب أخر، تنزل معهم بالبارشوت، وتكون أرض المعركة في البداية كبيرة وممتدة ولهذا لابد من اختيار مكان آمن حتى تنزل به، وهنالك أماكن شعبية معروفة مثل منطقة Pochinok ،ومن الأفضل اختيارك لمنطقة هادئة لو كنت مبتدأ وغير واثق من قدراتك.

تُعد لعبة فري فاير من الألعاب التي يتقمص اللاعب فيها دور شخصية يختارها وهناك 25 شخصية مختلفة في البداية تجد شخصيات مجانية للبداية وتستطيع جمع جواهر فري فاير لتشتري شخصيات إضافية، تجد مميزات جديدة في الشخصيات الأخرى ليست متاحة في الشخصيات المجانية، لاحظ أن الإكسسورات كالقبعات والسراويل لن تفيدك في اللعبة لذلك استخدم جواهرك بطريقة ذكية.

توفر اللعبة ميزة الخريطة المصغرة ومهي مفيدة جدًا لشاشات الهاتف الصغيرة، وهي مهمة جدًا للعب لأنها تظهر اللاعبين القربيين منك وتشمل أيضًا جميع اللاعبين بالقرب منك في أرض المعركة، عليك أيضًا استخدام تلسكوب القناص الذي يتغير لونه فور ظهور الأعداء، ولا تنسى أن تأكل الفطر لتكسب مزيد من النقاط، تعلم أن اللعبة ليست كسائر الألعاب القتالية الأخرى لذلك فلا يهم عدد الشخصيات التي تقوم بقتلها ولكن المهم الشخص الأخير المتبقي على قيد الحياة حتى النهاية لذلك يمكن الجلوس في أحد الأركان والانتظار حتى النهاية.

يمكنك أيضًا استقلال مركبة للهروب من الطلقات، والوصول لنقطة الأمان ولكن سوف تخبر السيارة المتحركة الجميع على مكانك، ومن الأفضل أن تبحث في بداية المعركة عن ساتر لتختبئ به.