نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي عبر الـ ID وتحديث pubg mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي، في إطار الانتشار المتزايد والكبير الذي تحققه في جميع أنحاء العالم وعلى جميع المنصات الإلكترونية والهواتف الذكية، يبحث الكثير من عُشاق ومحبي لعبة pubg mobile عن طريقة وكيفية الشحن بطرقها المختلفة، سواء المجانية منها أو من خلال الشحن برصيد عن طريق الـ ID، من أجل مواصلة أجواء الإثارة والتشويق التي توفرها اللعبة والوصول إلى المستويات المتقدمة واللاحقة، وبالتزامن مع إطلاق عدد من التحديثات المستمرة، التي تحمل معها العديد من الإضافات القوية والمدهشة التي يحتاجها اللاعبين، وحل بعض المشكلات التي تواجه آخرين.

تحديث pubg mobile

وقبل أن نوضح لكم طريقة الحصول وشحن شدات ببجي، نكشف لكم عن أبرز الإضافات التي تضمنها التحديث الأخير، حيث يتم إصدار وضع لعب درع القوة الخيالي الجديد في إيفو جراوند، بعد انتهاء مراحل تصنيعه القوية وعالية الكفاءة والتقنية في ليفيك المناسب للخرائط الجديدة التي تم تضمنيها، ويُمكن من خلاله إعادة زملاء الفريق إلى الحياة في محطات الأبحاث، مع العلم أن إحياء الأصدقاء الموتى كانت في السابق من خلال جهاز الإرسال، حيث يستطيع جميع اللاعبين العودة إلى الحياة مرتين والمشاركة في قتال الأعداء والمنافسين مجددًا، بالإضافة إلى إضافة عدد من الشخصيات الجديدة مثل (سيد الفقار – القائد الأعلى الملكي – الساحرة الفاتنة – ملكة الثروات).

شحن شدات ببجي

أما بالنسبة لـ شحن شدات ببجي عن طريق الـ ID، فكما أوضحنا سابقًا أن شدات ببجي يتم شحنها من خلال عدة طرق منها ما هو مجاني أو من خلال الخصم من الرصيد، أو الشحن من خلال الرقم التعريقي الأي دي دون الحاجة للدخول إلى حسابك، وهذا الرقم يتكون من 10 أرقام، حيث يتم الشحن عن طريق الهاتف الذكي الخاص بك:

ثم اختيار وضعية Pay By Mobile.

اختيار الدولة التابع لها.

تسجيل رقم الجوال.

تسجيل رقم الـ ID الخاص بك.

سيظهر لك اسم اللاعب ثم موافق.

مع العلم أن يجب تحديد الرصيد التي تريد به شحن ببجي، على أن يكون متاح عبر رصيد على الجوال الذي سيتم الخصم منه، وسيتم التحويل فورًا.