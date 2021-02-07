نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الرسمية لـ شحن شدات ببجي مجانا pubg mobile free uc 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في خطوة واحدة فقط تعرف علي كيفية شحن شدات ببجي بطريقة رسمية 100% وهذه الطريقة جديدة ومجربة شخصيا وتعد من افضل الطرق حيث تمنحك عدد الشدات التي تحتاجها وتستطيع أن تستخدم الشدات بكل سهولة في شراء أسلحة جديدة وارتقاء المستوى وشراء أزياء وقنابل وكل ما تريده من المتجر فقط تابع الخطوات الأتية لكى تحصل على الشحن الذي تريده.

شحن شدات ببجي مجانا

يجب على الجميع أن يحذر من المواقع المحتالة التي تحتال على اللاعبين وتسرق حسابتهم وأموالهم ولكن جميع الطرق التي سوف نذكرها في هذه المقالة فجميعها مجربة شخصيا وتم الشحن من خلالها كل ما عليك هو اتباع الخطوات الآتية لشحن شدات ببجى مجانا:

يجب أولا الذهاب إلى هذا الموقع appyfree.com/pupg

ثم عند الدخول إلى الصفحة الرسمية سوف تخدون ثلاثة من الـ servers.

قم باختيار اياً منهما فكلهما نفس الشئ ولكن الهدف منها هو التخفيف العبء على السيرفر.

وعند اختيار السيرفر سوف يظهر لك عدد المستخدمين في الوقت الحالي.

ثم اضغط على زر start mood.

ثم بعدها قم بإدخال الـ user name الخاص بك داخل اللعبة.

ثم اختار نوع جهازك إذا كان اندرويد أو أيفون.

ثم اختار كمية الشدات التي تحتجاها.

وجميع الشدات تكون مجانية حاليا داخل هذا الموقع وقم بالضغط على continue.

خطوات الحصول علي شدات بابجي

ومن اكثر الطرق المضمونة فعليا هي طريقة مشاهدة الإعلانات التي تعرضها اللعبة يوميا للاعبين، حيث تتم من خلال:

الضغط على مشاهدة الإعلانات دون تخطى.

وبعد الانتهاء يعطي عدد كبير من الشدات وكل ذلك بطريقة شرعية وسليمة 100%.

واذا كنت محترف أو حتى مبتداء في لعبة ببجى فأليك افضل نصائح للاحتراف، تعطى أيضا النسخة الجديدة من ببجى الكورية شدات مجانية، تعرف على خطوات تحميل ببجى الكورية، وتعد هذه النسخة افضل بكثير من النسخة الأصلية من حيث الرسومات الجرافيكية والجوائز التي تقدمها مجانا للاعب كل يوم وأيضا يوجد بها العديد من الأسلحة الجديدة وكل ذلك في النسخة الكورية الجديدة.