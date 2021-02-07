نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن ملايين من جواهر فري فاير وشدات ببجي في دقائق من أصدق وأضمن مواقع الشحن في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن ملايين من جواهر فري فاير وشدات ببجي؛ حيث اشتهرت اللعبتان بطريقة مريبة في ساحة محبي الألعاب الإلكترونية وألعاب القتال في العالم، حيث صدرت النسخة الأولي من لعبة ببجي في عام 2017 م وبنجاح اللعبة علي مستوى العالم تم تحديثها وصدور نسختين حديثتين منها في عام 2018، ومن ثم تم تأسيس لعبة فري فاير الأشهر الآن في عام 2019 م من قبل شركة غارينا، وهي لعبة تشبه لعبة ببجي بشكل كبير جداً بالنسبة لطريقة لعبها مع اختلاف بعض التحديثات الجديدة والتي يطلبه لاعبين اللعبة.

تقدم الكثير من المواقع خدمة شحن جواهر فري فاير مجاناً ومدفوعة وأيضاً شدات ببجي وجميع الألعاب التي تحتاج الي الشحن، وتلك المواقع مواقع رسمية لشحن الألعاب بمقابل مادي وأيضاً تقدم الجواهر وشدات ببجي بطريقة مجانية مقابل خدمة أخري تُقدم منك الي الموقع كمشاهدة الإعلانات، تنزيل تطبيقات وأيضاً إبداء راءيك بها، ومنها أيضاً مواقع أخري تٌقدم تلك الخدمة ولكن احذر المواقع الكاذبة التي تتخذ ذلك الأمر كطريق لسرقة الحسابات.

شحن جواهر فري فاير من الموقع الرسمي

تابعوا تلك الخطوات:

قم بتسجيل الدخول الي موقع شركة غارينا الرسمي linktr.ee/garena.sg. قم بالنقر علي جواهر فري فاير. قم بتسجيل اسم الجهاز الذي تم تنزيل اللعبة به (pc، android، iso). اكتب الاسم الخاص بك في اللعبة، ثم اضغط علي موافق. انقر علي العدد الذي تريد شحنه، ثم اضغط علي استمر. اضغط علي Elite pass، ثم موافق. انتظر حتي يتم إرسال الجواهر لك، ثم يجب إكمال 2 عرض من العروض المتاحة بعد عملية التحقق من الشحن. اذهب الي اللعبة حتي تري بنفسك الجواهر الذي تم إرسالها لك، وإذا لم يتم إرسال الجواهر لك سيكون السبب في عدم تكملة العروض، لذا يجب عليك إنهاء عرضين أو ثلاثة علي الأقل.

شحن شدات ببجي من المواقع الرسمية

تابعوا الخطوات الآتية: