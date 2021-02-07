نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فورتنايت..5 تكنيكات تمكنك من الفوز على أعدائك ودليلك للنجاة من الزومبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتشابه لعبة فورتنايت مع لعبة ببجي الشهيرة، حيث تمتاز بالأكشن والمغامرات، ويتم إنزال اللاعب في ساحة القتال، مع أكثر من مائة لاعب مختلفون، ويتم ذلك في جزيرة مهجورة، بحيث يتعرضون فيها للمخاطر والعديد من أنواع المطاردات، ويمتلكون الأدوات والمعدات اللازمة لذلك، وأساليب دفاعية وهجومية، مثل بناء الحصون، وحفر الخنادق، وذلك للتمكن من صد الهجمات المتتالية من الأعداء.

فورتنايت

تضيف fortnite جواً متميزاً من التسلية والمتعة، وذلك لأنها تحتوي على الكثير من المستويات، وتختلف فيها أشكال الأعداء، فقد تجد نفسك في قتال مع مجموعة مخيفة من الزومبي، أو مع أشكال غريبة ومختلفة من الكائنات والمخلوقات، لذا فهي من أكثر الألعاب التي يمكنك الحصول عليها، والقيام بلعبها في أي وقت، لتسلية هذا الوقت، والاستمتاع بما فيها من مميزات، ومغامرات، فهي تجمع بين المتعة والتسلية والغموض.

بعض الإرشادات المهمة لتحقيق الفوز أثناء اللعب

هناك عدة تكتيكات يجب أن يعرفها الشخص أثناء اللعب في فورتنايت، وللتي تمكنه من تحقيق الفوز، ومن أهمها ما يلي:

يمكن للشخص إطلاق النار، ومحاولة تغيير المكان، والذي يتيح لك الفرصة للهرب من الأعداء.

بناء المنحدرات والحوائط، والتي تعمل على مراوغة الأعداء.

العب في الوضع الآمن لأطول فترة ممكنة، فعلى الرغم من أن الموضوع قد يبدو مملاً، إلا أنها الطريقة الأضمن كي تبقى حياً حتى النهاية.

لا تحاول أن تفعل أي شيء للفت الانتباه، فلا تطلق النار إلا إذا كنت متأكدًا من قدرتك على النزال.

في المراحل الأخيرة حاول أن تبحث عن مكان للاختباء ولا تتحرك قدر المستطاع، حيث يمكن للأعداء سماع خطواتك.

وفي النهاية، لقد ذكرنا لكم بعض المعلومات عن لعبة فورتنايت، ورابط التحميل الخاص بها، وكذلك بعض التعليمات والأساليب القتالية، التي تسهم في تحقيق الفوز أثناء اللعب، وكيفية الهروب من الأعداء.